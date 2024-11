Non solo Lukaku: doppio infortunio, svelati i tempi per McTominay

Sono doppie le notizie che arrivano in casa Napoli, in merito al doppio infortunio in Nazionale tra Lukaku e McTominay.

Perché in un primo momento è stato spiegato che Lukaku ha lasciato il ritiro col Belgio, non giocando la seconda sfida, a causa di un problema accusato proprio nel corso della sosta.

“Ha giocato con un problema”, è stato spiegato dal Belgio stesso, col Napoli in forte apprensione. Ma poi è subentrata anche la situazione di Scott McTominay in quello che è il doppio ruolo in avanti che si vive con la formazione di Antonio Conte e che rischia di vedere l’emergenza tra la punta centrale e chi fa da sottopunta, appunto, nel nome del centrocampista offensivo scozzese.

Non solo Lukaku: doppia notizia per il Napoli di Conte

L’infortunio di Scott McTominay è il tema caldo in casa Napoli e che ha mandato in apprensione Antonio Conte.

Con la Nazionale si è fatto male McTominay, per una botta alla caviglia. Stesso scozzese che, rientrato a Castel Volturno, svolge così i suoi esami strumentali che hanno escluso problemi seri. Per fortuna, già nella sfida contro la Roma, sarà a completa disposizione di Antonio Conte.

Proseguiranno gli allenamenti adesso, con i rientranti dalla Nazionale e tra i quali, appunto, sia Scott McTominay che Romelu Lukaku alle prese con il rientro dall’infortunio. Da capire, in ogni caso, se ci saranno o meno tempi di recupero per smaltire da tali problemi o se già, contro la Roma, saranno disponibili per la titolarità, oltre che per la convocazione.

Infortunio McTominay: la notizia da Napoli

Secondo quanto filtra da Castel Volturno, al Centro Tecnico della SSC Napoli, Scott McTominay sarebbe pronto al rientro, già contro la Roma. Difficile che sarà escluso dall’elenco dei convocati, mentre è da capire invece se sarà o meno titolare. Per ora pare di si, ma resta in dubbio e si valuterà in questi giorni. Così come sarà da valutare la presenza o meno nel tridente titolare di Romelu Lukaku, che potrebbe far spazio a Giovanni Simeone.

Probabili formazioni Roma-Napoli: c’è un altro escluso causa Nazionali

Causa Nazionali, potrebbe esserci un altro escluso dalla formazione di Antonio Conte. Olivera che, come sempre, tornerà tra gli ultimi reduci dall’impegno con le proprie Nazionali, arrivando dal Sud America. Al posto dell’uruguaiano rispolverato Leonardo Spinazzola che contro la Roma e assieme a Romelu Lukaku, potrebbe vivere la sua gara da ex, dopo il legame fortissimo vissuto con gli ex compagni giallorossi.