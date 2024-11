Scoppia il caso arbitri: nei guai Orsato e Rocchi

Clamoroso caos in Italia scoppia il caso arbitri e ora potrebbe venire fuori un grosso scandalo con anche autorità importanti coinvolte come Orsato e Rocchi.

Situazione chiara e complicata quella che stanno vivendo in Italia gli arbitri dopo tutto ciò che è emerso in queste ore. E’ partita un’inchiesta grossa e grave nei confronti degli arbitri italiani come anche Rocchi e Orsato che hanno fatto la storia del calcio italiano degli arbitri per violazioni fiscali che potrebbero anche obbligare la Procura federale della FIGC ad aprire un’inchiesta che porterebbe poi a sanzioni pesanti.

Una volta che sono arrivati gli avvisi dell’Agenzia delle Entrate quasi tutti hanno aderito pagando una sanzione ridotta. Rocchi e il suo avvocato hanno parlato di un problema di incomprensioni, mentre Orsato ha scelto il no comment.

Caso arbitri in Italia, Rocchi e Orsato coinvolti

La situazione è davvero difficile perché ora si rischia davvero che possa scoppiare un putiferio nel mondo del calcio italiano se consideriamo che anche i vertici sono coinvolti con Rocchi e Orsato che stanno vivendo una situazione difficile per quello che è uscito fuori.

Adesso dovranno andarsi a difendere il designatore arbitrale della Serie A e Serie B Gianluca Rocchi e l’ex grande arbitro italiano Daniele Orsato. Una situazione davvero difficile che può cambiare anche quelle che sono le cose nel mondo del calcio italiano da un punto di vista di posizioni perché ora è scoppiato un caos davvaro molto grande.

Si cerca di capire quello che può accadere con il caso arbitri in Italia con Orsato e Rocchi coinvolti in questo che potrebbe essere un grosso scandalo che riguarda la situazione che si è venuta a creare dopo che il Fisco ha sanzionato diversi arbitri italiani anche internazionali per avere evaso le tasse sui compensi Uefa relativamente alle partite tra il 2018 e il 2022.

A dare l’annuncio è stato il quotidiano La Repubblica che aggiunge anche tutto quello che è accaduto scrivendo che in questa lista di persone sanzionate ci sono anche i grandi arbitri italiani Gianluca Rocchi, che si è ritirato nel 2020 e oggi è designatore arbitri Serie A e B, e Daniele Orsato, anche lui si è ritirato da pochi mesi.

Un caos davvero enorme in Italia per quanto riguarda ciò che è accaduto perché la Guardia di Finanza ha presentato un esposto dove sarebbero coinvolti 50 arbitri per evasione fiscale. Adesso le indagini vanno avanti e c’è un grosso rischio che corrono anche figure molto importanti come Rocchi e Orsato.