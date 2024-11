Totti denunciato da Ilary Blasi: accusa gravissima su una minore

Un bruttissimo momento questo che stanno vivendo nella famiglia Totti e Ilary Blasi ormai separati da diverso tempo dopo la rottura totale tra le parti.

La coppia iconica del modo del calcio e dello spettacolo ormai ha messo un punto a quella che è stata una lunghissima storia d’amore fatta anche però di tanti alti e bassi. Perché ora spuntano fuori sempre di più verità difficili da dover accettare tra Totti e Ilary Blasi e allo stesso tempo ci sono degli aggiornamenti che riguardano quanto accaduto nelle ultime ore.

Una notizia da prendere con le pinze, perché c’è da una parte l’accusa violenta di Ilary Blasi e la difesa di Francesco Totti, parola contro parola e ora si potrebbe andare addirittura in tribunale per quanto può essere accaduto visto che ci sono delle novità in merito a quanto emerge dai principali quotidiani. Una situazione davvero difficile da contenere questa della coppia che ormai continua a farsi del male a distanza.

Ilary Blasi denuncia Totti: il motivo è grave

La coppia così tanto bella e amata in Italia per moltissimi anni pare non esistere più. Perché sembra essere arrivato un punto definitivo su questa vicenda che riguarda la storia d’amore di Totti e Ilary Blasi dove negli ultimi anni si sono lasciati e non hanno mai perso l’occasione di attaccarsi a vicenda.

Il rapporto non è per niente buono e sano e di mezzo ci vanno i loro figli che accusano il colpo a livello psicologico soprattutto perché si parla di una questione che a livello mediatico ha un peso molto forte. Ora c’è una nuova notizia che riguarda la famiglia di Totti e Ilary Blasi.

Proprio nelle ultime ore sarebbe arrivata una grave accusa che è riportata da II Messaggero online in merito a quella che è stata la denuncia di Ilary Blasi contro Francesco Totti per aver lasciato la loro figlia Isabel di 8 anni da sola in casa.

I due non vivono più insieme e per questo motivo che i loro figli passano il tempo in modo alternato con padre e madre. Questa volta però ci sarebbe stato qualcosa di grave secondo Ilary Blasi che ha denunciato Totti per abbandono di minore, pensando che l’ormai suo ex compagno abbia lasciato la loro figlia Isabel di 8 anni da sola in casa.

L’ex capitano giallorosso però si difende e sostiene che in casa in quel momento fosse presente una babysitter. Adesso indaga anche la Procura di Roma ed è aperta un’inchiesta per la situazione tra Totti e Ilary.