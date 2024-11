Calciomercato Napoli: nuovo acquisto, svelata la Nazionalità

Giovanni Manna è pronto a fare crescere sempre di più il Napoli sotto ogni punto di vista e il calciomercato si farà anche puntando sul marketing.

Arrivano segnali molto importanti dal Napoli per quelle che saranno le prossime mosse di calciomercato, perché il club azzurro ha voglia di espandersi sempre di più sotto ogni punto di vista e per questo motivo che De Laurentiis ha messo in piedi una squadra molto forte dal punto di vista anche dirigenziale con la volontà di rendere grande la SSC Napoli anche nel marketing e in altri settori che possono fare la differenza.

Ora c’è voglia di rendere grande il Napoli a 360° e in base a quelle che saranno le prossime mosse che possono arrivare conferme decisive per quanto riguarda anche cosa può accadere durante il calciomercato della prossima sessione di gennaio e non solo. I tifosi del Napoli stanno diventando sempre di più in tutto il mondo e c’è bisogno di andare oltre ogni confine.

Calciomercato Napoli, da dove arriva il prossimo acquisto

A parlare nelel ultime ore è stato Tommaso Bianchini, Chief Revenue Officer della SSC Napoli, che ai microfoni di CalcioNapoli24 ha spiegato di voler fare qualcosa di importante per il club e per questo il mercato dell’Asia è considerato decisivo.

Il Napoli ha presentato da poco la terza nuova maglia facendo riferimenti importanti alla cultura asiatica e giapponese, occhio che quindi il prossimo acquisto del Napoli non possa arrivare proprio da lì come ha scherzato Bianchini dicendo di averlo già detto a Manna. Ma la verità è che da tempo si parla di una mossa di questo tipo.

Puntando sul mercato asiatico per far crescere il brand del Napoli come stava accadendo già con Kim, il Napoli ha diversi nomi in lista che piacciono a Manna e che può con l’ok di Conte e De Laurentiis prenderlo per farlo vestire la maglia azzurra.

Sarebbe appunto una grande mossa di mercato quella del Napoli anche dal punto di vista de marketing. Sono diversi i nomi che sono seguiti tra il Giappone e la Corea del Sud, con il club partenopeo disposto a fare davvero una mossa importante in questo senso.

Infatti, come riferito da Tuttomercatoweb, tra gennaio e giugno il Napoli prenderà un calciatore asiatico e ci sono i nomi di Mitoma del Brighton, Takefusa Kubo della Real Sociedad e Ko Itakura, difensore del Borussia Moenchengladbach nel mirino. Vedremo se alla fine il club riuscirà a piazzare uno di questi colpi.