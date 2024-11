Cessione allo sceicco: l’annuncio di De Laurentiis non lascia dubbi

La famiglia De Laurentiis è ormai nel modo del calcio in maniera stabile e sta cercando di fare la storia sempre di più dopo quanto dimostrato a Napoli.

Dopo aver preso possesso del Napoli e fatto diventare uno dei migliori club in Italia e in Europa dando continuità di risultati e vincendo diversi trofei tra cui anche lo scudetto, oggi il Napoli è considerata una squadra che è riuscita a fare lo step successivo e non vuole più sparire da questo spettacolo palcoscenico.

Tante volte si è anche parlato della cessione del Napoli con anche alcuni sceicchi interessati, ma alla fine il presidente De Laurentiis ha sempre voluto confermare la sua posizione annunciando di aver rifiutato anche offerte importanti. Anzi, ha voluto raddoppiare.

La famiglia De Laurentiis però dopo aver fatto grandi cose al Napoli ha provato a ripetersi con il Bari acquistato negli ultimi anni e dove ha sfiorato per pochissimi secondo la promozione in Serie A tramite i playoff persi nel finale. Ma il lavoro continua e per questo che la società vuole ripetersi anche con il club pugliese prima di doverlo vendere.

Cessione del club allo sceicco, l’annuncio

Perché è inevitabile che si dovrà fare una scelta viste le norme imposte che non permettono alla stessa famiglia di avere lo stesso club in Italia sotto la proprietà e la Filmauro ad oggi gestisce sia Napoli che Bari, una delle due sarà venduta e si è parlato anche dell’arrivo di uno sceicco dall’estero.

A raccontare quello che può accadere alla SSC Bari è stato direttamente il suo presidente Luigi De Laurentiis, figlio di Aurelio che gestisce il club pugliese da diversi anni e che sta provando a ripetere quanto di buono ha fatto suo padre con il Napoli.

In questi mesi si è parlato tantissimo della possibile cessione del Bari allo sceicco Al-Sabah, e ora Luigi De Laurentiis conferma che la cessione del Bari allo sceicco non ci sarà in questo momento e che la vendita del club arriverà solo quando ci sarà uno che vorrà seriamente impegnarsi nel progetto Bari.

Nulla di concreto con lo sceicco Al-Sabah per la cessione del Bari e quindi ora De Laurentiis resta al comando per ora come fa da 7 anni e dopo una stagione deludente con la retrocessione evitata all’ultima partita oggi il Bari è in zona playoff e sogna il ritorno in Serie A.