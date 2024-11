Napoli, accordo immediato: il terzino sta firmando

Napoli scatenato in vista della prossima sessione di calciomercato di gennaio e ci sono tanti obiettivi messi nel mirino dal direttore sportivo Giovanni Manna che lavora a 360°.

In casa Napoli si pensa di migliorare sempre di più la rosa per continuare a lottare in vetta alla classifica in questa stagione e occhio alle sorprese che possono esserci con alcuni giocatori pronti ad andare via e altri ad approdare in azzurro. C’è grande voglia di andare a perfezionarsi con l’aiuto di Conte e la disponibilità del presidente De Laurentiis che può dare il via libera per gennaio.

Nuovi acquisti sono attesi e tra i nomi che più piacciono al Napoli ci sono giovanissimi profili come Dorgu e Bonny per difesa e attacco che possono dare il loro contributo anche da subito. Ma il club è molto attento anche a quelli che sono anche i rinnovi di contratto da firmare.

Calcio mercato Napoli: il terzino è pronto a firmare

Sono diversi i giocatori che il Napoli ha messo nel mirino per il mercato di gennaio e qualcuno sicuramente arriverà sfruttando anche l’occasione giusta. Intanto, si lavora e anche tanto a quelli che possono essere i rinnovi di contratto di alcuni giocatori e su tutti Kvaratskhelia.

Perché il Napoli non vuole lasciare nulla al caso e si guarda attorno sì, ma anche in casa propria deve fare i conti con quelle che sono alcune situazioni da dover risolvere il prima possibile. Tra queste c’è quella che porterebbe al rinnovo di Olivera.

Secondo quanto rivelato dai colleghi di CalcioNapoli24, c’è la seria intenzione da parte del Napoli di rinnovare il contratto di Mathias Olivera, il terzino uruguaiano che è in scadenza nel 2027 e che sta sorprendendo tantissimo con Antonio Conte in panchina, è uno di quelli migliorati di più.

Pare che i contatti tra le parti sarebbero anche già stati avviati e, infatti, il Napoli sta già parlando con l’entourage del calciatore che si trova benissimo in città e vuole restare con il club partenopeo. Mathias Olivera è pronto a rinnovare con il Napoli quello che è il suo attuale contratto in scadenza 2027.

L’obiettivo del Napoli è di rinnovare con Olivera fino al 2029 e anche andare a fare un piccolo adeguamento dello stipendio che ad oggi è di 1,4 milioni di euro netti a stagione. Nelle scorse settimane ci sono stati i suoi agenti a Napoli.