Napoli, Bonny ha già detto sì: lo sta prendendo altro club in Italia

Tra le varie sorprese del campionato italiano c’è un giocatore che sta facendo benissimo ed è la giovane punta Bonny del Parma che si sta dimostrando un trascinatore.

Un grande interesse ha attirato su di se il giovane attaccante classe 2003 che in questo momento ha già grande mercato. Perché l’attaccante del Parma può essere acquistato per 20-25 milioni di euro considerando che alcuni club in Italia hanno deciso di mettere anche subito le mani su di lui e tra questi c’è sicuramente il Napoli.

Mister Antonio Conte vede in lui il sostituto e l’erede perfetto di Romelu Lukaku e per questo motivo che vorrebbe lavorarci da subito perché a gennaio chi può andare via è Giovanni Simeone che non sembra aere così tanta fiducia da parte dell’allenatore del Napoli.

Ma su Bonny non c’è solo il Napoli per questo motivo che il club vuole cercare di accelerare i tempi e sta già sondando il terreno per chiudere l’accordo il prima possibile. Attenzione a quello che può accadere quindi tra gennaio e la prossima sessione di mercato estiva.

Calciomercato Napoli, Bonny ha detto sì

Arrivano delle novità davvero importanti in merito a quello che può accadere per Bonny che può cambiare maglia a gennaio o in estate come vorrebbe il Parma. Il Napoli però vorrebbe provare a prenderlo già a gennaio perché ha intenzione di chiudere un’affare che può essere utile per il futuro e allo stesso tempo anticipare quella che è la concorrenza che si è fatta avanti.

Nelle ultime ore si è fatto vivo addirittura il Milan che vuole provare a prendere Bonny in attacco, ma è un’operazione che può essere valutata per la prossima estate. Ma allo stesso tempo che il Napoli sta cercando che vuole provare ad anticipare i tempi e chiudere il colpo a gennaio.

Proprio in questi giorni pare che ci sarebbero stati dei contatti tra le parti con Bonny che ha già detto sì al Napoli per un trasferimento che possa esserci a gennaio a giugno. L’idea di farlo partire però subito non piace al Parma e per questo motivo che si cercherà di capire come andranno le cose.

Il Milan ci prova per Bonny ma il Napoli ha già il sì del giocatore che vuole provare ad averlo a sua disposizione già da questa stagione che può diventare molto importante.