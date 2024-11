Skriniar torna in Italia a gennaio, annuncio da Parigi

Si è parlato tanto di quello che potrebbe essere il futuro di Milan Skriniar pronto a lasciare il PSG dopo essere diventato una riserva e ora la Serie A lo aspetta.

Conferme molto importanti e autorevoli arrivano in merito a quella che sarà la partenza del centrale slovacco che ha deluso a Parigi e lui stesso ora sembra aver perso le speranze. Perché continuano ad arrivare esclusioni pesanti da parte di Luis Enrique che non ritiene Skriniar uno di quei giocatori coinvolti pienamente nel suo progetto al PSG.

Adesso ci sono delle importanti notizie che arrivano e riguardano quello che può accadere proprio nella prossima finestra di calciomercato di gennaio, perché Skriniar ora è pronto a fare ritorno in Italia, dove è proprio lì che ha più mercato e l’occasione di tornare a splendere come già fatto in Serie A.

Sono diversi i club che pensano seriamente all’acquisto di Skriniar e ora in Italia il giocatore può trovare un nuovo accordo che lo vedrebbe nuovamente mettersi a disposizione di una nuova squadra per un’avventura che è ancora da capire se sarà temporanea fino all’estate o con la possibilità di trasferirsi in maniera definitiva.

Calciomercato: Skriniar torna in Italia, la scelta

Sicuramente la scelta è ormai stata presa perché il Paris Saint Germain ritiene l’ex centrale e capitano dell’Inter un esubero e c’è voglia di liberarsene dopo che in questa stagione ha totalizzato solo 3 presenze da titolare tra campionato e coppe fino a questo momento e mai considerato per i big match.

Skriniar non è felice a Parigi per come sta andando la propria carriera e per questo motivo che il giocatore potrebbe trovare maggiore minutaggio altrove. Dove? Sicuramente in Italia dove ci sono Juventus e Napoli che hanno pensato fortemente al centrale slovacco per migliorarsi.

Da una parte la Juventus che ha perso Bremer e Cabal per infortunio per il resto della stagione dall’altra il Napoli con Conte che può contare solo su Buongiorno e Rrahmani, con le alternative che non lo convincono. Per questo il nome di Skriniar per gennaio è la grande occasione per entrambi i club.

Ad oggi la Juventus sembra leggermente più avanti al Napoli per prendere Skriniar e da Parigi, intanto, arriva un’altra conferma da parte di Luis Enrique che in conferenza stampa ha ribadito ancora una volta che il centrale è infelice e che quindi può andare via.