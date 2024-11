Calciomercato Napoli, una freccia rumena per Conte: firma a gennaio

Il Napoli è molto attento alle vicende di calciomercato che si possono sviluppare nel mese di gennaio: c’è un nome nuovo per Antonio Conte.

Gli azzurri sono in vetta alla classifica di Serie A e intendono proseguire con questo ritmo per riuscire a coronare il sogno di una città intera e dello stesso allenatore che ha sempre ribadito la sua fame di vittoria e la volontà di essere considerato uno dei migliori al mondo nel suo ruolo.

Al Napoli mancano ancora molti tasselli del puzzle per rendere la rosa perfetta e competitiva come vorrebbe Antonio Conte. Colmare il gap con le altre big non è facile ma a gennaio potrebbe esserci qualche sorpresa per la rosa partenopea.

Calciomercato Napoli: nuovo esterno nel mirino

Il Napoli è molto attento alle occasioni di calciomercato che possono svilupparsi a gennaio. Il direttore sportivo Giovanni Manna pochi giorni fa ha ribadito l’impossibilità di andare a spendere cifre importanti per migliorare la rosa e provare a inseguire ancora i sogni di inizio campionato.

La rosa dl Napoli è certamente molto forte ma non è completa. Soprattutto sugli esterni, è impossibile tornare al modulo preferito di Conte perché mancano i giusti sostituti degli attuali titolari.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Napoli ha messo un nuovo esterno nel mirino: potrebbe essere il colpo low cost per far felice Conte e permettere il completamento della rosa.

Un esterno rumeno per il Napoli: piace Andrei Ratiu

Il Napoli si è messo sulle tracce di Andrei Ratiu, esterno rumeno del Rayo Vallecano tenuto sotto osservazione da Giovanni Manna e dalla sua squadra scouting da diverso tempo e solo ora uscito fuori come nome concreto per migliorare la rosa.

Stando a quanto riferisce TMW, Andrei Ratiu è il profilo in primo piano per il Napoli per il mercato di gennaaio. Classe ’98, in questa stagione l’esterno rumeno si sta dimostrando uno dei migliori della Liga spagnola e il suo rendimento è in continuo crescendo.

Abituato a giocare in una difesa a 4, l’idea del Napoli resta quella di strapparlo alla concorrenza e schierarlo sia come vice Di Lorenzo che da esterno di centrocampo per una difesa a 3.

Ratiu ha la clasuola: il Napoli tratta al ribasso

Nel contratto di Andrei Ratiu con il Rayo Vallecano c’è una clausola rescissoria da 25 milioni, cifra impossibile da raggiungere per gli azzurri che non valutano il calciatore con quel valore. Il Napoli tratta al ribasso e non intende spingersi oltre i 10 milioni per un calciatore già adulto e di difficile “rivendita”.

Sulle tracce di Ratiu c’è anche la Fiorentina che in estate aveva chiesto informazioni senza, però, riuscire mai ad affondare il colpo.