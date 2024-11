De Zerbi torna in Italia, arriva l’annuncio

Si è parlato tanto del possibile ritorno di Roberto De Zerbi come allenatore in Italia, perché il giovane tecnico è ora al Marsiglia e ci sono state diverse voci di mercato su di lui.

Ci sono state tante notizie di calciomercato che riguardano proprio l’allenatore che in questi mesi è stato accostato a diverse società, in particolar modo in Italia. Perché dopo quello che è accaduto con il Sassuolo l’allenatore ha scelto la strada straniera e in questo momento si trova in Francia con il Marsiglia che gli ha dato l’occasione per dare continuità ai suoi risultati.

Quello che De Zerbi ha fatto però al Brighton è sotto gli occhi di tutti e l’allenatore ha voluto cercare una nuova avventura che potesse continuare a dare valore a quello che sta cercando di fare, il suo obiettivo è quello di arrivare in una big maggiore facendo sempre di più passi in avanti nella sua carriera.

Adesso ci sono delle novità importanti che riguardano quello che può essere il futuro di De Zerbi pronto a continuare a lasciare il segno anche in Francia e magari provare a valutare una nuova offerta dopo il Marsiglia, dove sono nati i primi problemi negli ultimi giorni.

Calciomercato: De Zerbi torna in panchina

Roberto De Zerbi è stato accostato ad altre squadre in Italia con Juventus, Milan, Inter, Napoli e Roma che hanno valutato in maniera concreta il suo nome. Adesso però ci sono aggiornamenti in merito a quello che può accadere perché l’allenatore è stato messo in discussione in Francia con il Marsiglia.

Dopo un grande avvio in Francia il Marsiglia ha avuto dei risultati altalenanti, ma resta comunque ben saldo al terzo posto in lotta per le zone alte e un posto in Champions League. Ora però arriva un annuncio molto importante direttamente da parte di De Zerbi.

Perché arrivano aggiornamenti sulle dichiarazioni di De Zerbi che ha confermato di voler restare al Marsiglia e cercare di ottenere grandi risultati in vista dei prossimi anni. Quindi nulla da fare per i club italiani che dovranno aspettare per rivedere l’allenatore nel nostro campionato.

E’ certo quindi che De Zerbi resterà al Marsiglia al momento e il futuro è ancora tutto da valutare, con diversi club di Serie A che sognano di riportarlo presto in Italia per le prossime stagioni.