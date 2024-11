Napoli: Manna scatenato, nuovo acquisto dalla Serie B

Il Napoli ha già nel mirino il prossimo acquisto: si tratta di un giovanissimo proveniente dal campionato di Serie B. Ecco tutti i dettagli.

Controvertire alla regola che si vince con i più esperti. Il Napoli cambia strategia ed è pronto a scommettere su alcuni giovani talenti che possono fare la differenze in vista della prossima stagione.

Non è un mistero, infatti, che la società abbia messo nel mirino alcuni giocatori sconosciuti e alle prime esperienze anche tra i professionisti. Una scelta chiara da parte della società di Aurelio De Laurentiis che per tornare grande vuole investire anche sui giovanissimi.

Un modello, questo, già visto in passato e che ha portato bene agli azzurri che sono stati capaci di portare alcuni giocatori sconosciuti che hanno fatto poi la differenza in maglia azzurra.

Gli occhi della Serie A sono finiti sul classe 2005 che è protagonista nel campionato cadetto con la maglia del Modena.

Inizio di stagione soprendente per il giocatore, di proprietà del Cagliari che l’ha lasciato in prestito alla squadra dei canarini. Per l’esterno il ritorno in Sardegna è scontato visto che è considerato un vero e proprio talento per cui vale la pena investire ma occhio anche alle sirene di mercato.

Ecco perché il Napoli si è aggiunto alla lista delle pretendenti per acquistare il ragazzo che ha tutto per fare bene anche in Serie A. Manna, attraverso i suoi collaboratori, ha avuto modo di visionare da vicino il ragazzo che è stato protagonista al Maradona in Coppa Italia nella prima partita degli azzurri di questa stagione.

Nuovo acquisto Napoli: arriva dalla Serie B, ecco tutti i dettagli su questo affare

E’ la redazione di tmw a fare il punto della situazione in merito all’interesse del Napoli nei confronti del giovanissimo, classe 2005.

Ci sono possibilità che il club azzurro entri in scena per prendere il ragazzo che impressionato gli addetti ai lavori. Anche la Fiorentina è alla finestra e sta valutando con attenzione la situazione.

Di sicuro, la prossima stagione, il futuro di Riyad Idrissi sarà in Serie A. O a Cagliari oppure in qualche altra squadra che deciderà di prendere il giocatore dai sardi, che si sfregano le mani in vista della nuova plusvalenza.

Napoli: interesse per l’Under 20 dell’Italia Idrissi

Il calciatore, esterno sinsitro, è pronto per il salto di categoria. Alla sua prima esperienza in Serie B ha stupito tutti, in questo avvio di campionato. Adesso non resta che attendere la fine della stagione, quando tornerà a Cagliari che dovrà decidere il futuro di Idrissi che è un obiettivo del Napoli per il futuro.