Napoli, prima cessione a gennaio: la scelta è già presa

Il Napoli si muove già per quello che può accadere nel mercato di gennaio e c’è la possibile svolta che può cambiare tutto da un momento all’altro per alcuni giocatori in rosa.

Il colpo di scena è ormai arrivato perché c’è la conferma che riguarda un addio in casa Napoli che ci sarà già nel mercato di gennaio. Un calciatore è pronto ad andare via e ci sono diversi nomi che possono pensare di fare una scelta simile visto quello che ha deciso di fare l’allenatore.

Perché Conte vuole una rosa sempre più competitiva e in questo momento sta valutando seriamente con la società di andare a rinforzarsi per i prossimi mesi e il resto della stagione, cercando di lasciare subito il segno per il Napoli.

In questo momento ci sono diverse novità che riguardano quello che sarà il futuro di alcuni giocatori e tra questi ci sono Rafa Marin, Juan Jesus, Mazzocchi, Raspadori, Simeone e Ngonge che sono tutti calciatori della rosa del Napoli che possono pensare seriamente di andare via per trovare maggiore spazio altrove e con la possibilità che possano poi arrivare dei nuovi giocatori in rosa.

Calciomercato Napoli, cessione a gennaio in arrivo

Ci sono delle novità molto importanti ora che arrivano e che riguardano quello che può accadere da un momento all’altro perché il calciomercato di gennaio ci dirà sicuramente tanto su quello che può accadere in casa Napoli con delle mosse a sorpresa che possono essere fatte da parte della società, sia in uscita che in entrata.

Tra i giocatori principalmente indiziati a poter andare via ci sono Raspadori e Juan Jesus, ma anche Simeone che potrebbe restare nel mirino del Torino per l’attacco dopo l’infortunio di Zapata.

Al momento però non sembrano esserci notizie chiare su quello che può accadere al Napoli per il cholito considerando che è il vice Lukaku, per questo il Napoli può dare l’ok alla cessione di Raspadori ma solo per un’offerta importante di almeno 25-30 milioni di euro.

Al momento però non è Raspadori che sembra avere la concreta possibilità di andare via perché quello che più di tutti può lasciare il Napoli è Juan Jesus che a gennaio già può andare a giocare altrove, considerando che anche stesso in patria, in Brasile, ci sono club disposti a puntarci da subito.