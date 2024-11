Napoli, un titolare perde il posto: Conte ha già deciso

Antonio Conte lancia un messaggio molto importante ai giocatori del suo Napoli e arrivano ora dei segnali che possono cambiare le cose anche da subito.

Ha voluto subito mettere in chiaro ancora una volta le cose l’allenatore del Napoli che proprio in questi mesi aveva dato un segnale piuttosto forte ad alcuni giocatori in particolare e per questo motivo che ora si aspetta sempre di più. Perché si teme che qualcuno possa scivolare nelle gerarchie se le cose non dovessero migliorare e ora si aspetta di saperne di più.

Un appello anche piuttosto forte quello che ha fatto Antonio Conte al resto della squadra del Napoli che torna in campo dopo la sosta e dovrà lavorare sodo per arrivare all’obiettivo.

Napoli: il messaggio di Conte alla squadra

Tutto dipenderà da quelle che saranno le scelte che farà Antonio Conte per le prossime e importanti partite che dovrà giocare con il Napoli, dove i suoi giocatori dovranno dare un segnale piuttosto forte se vorranno accontentare il proprio tecnico.

A parlare è stato direttamente Antonio Conte che ha parlato in conferenza stampa del suo Napoli e sono state tante le tematiche affrontate dal tecnico azzurro che senza giri di parole ha voluto dare capire ai suoi giocatori un messaggio molto importante.

Infatti, l’allenatore del Napoli ha risposto ad alcune domande e anche su alcuni giocatori specifici come Neres che è stato uno dei nuovi acquisti arrivato quest’estate e che ancora non ha avuto regolarità per quanto riguarda una maglia da titolare.

Tutti si aspettavano quest’anno un tridente composto da Kvaratskhelia, Lukaku e Neres, ma alla fine è Politano ad avere la meglio sul calciatore brasiliano che ad oggi sembra più l’alternativa di Kvara che dello stesso esterno italiano.

Tra le tante dichiarazioni fatte da Antonio Conte ci sono quelle in merito proprio al fatto che potrebbero esserci dei cambiamenti nelle prossime formazioni del Napoli in base a quelli che saranno gli uomini che più daranno segnali forti sia in campo durante le partite ma anche in allenamento.

Conte vuole risposte dai suoi giocatori a prescindere se giocano o no titolari e ha avvisato gli stessi titolari che non hanno il posto assicurato, anzi, che ci sono diverse scelte pronte a prendere il loro posto qualora non dovessero esprimersi al meglio. Conte questo discorso l’aveva già fatto ad inizio anno parlando di Kvaratskhelia.