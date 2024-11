“State andando contro il Napoli”, Conte litiga con un giornalista

C’è grande tensione in casa Napoli perché è un periodo delicato questo con il calendario che metterà di fronte partite molto importanti per la squadra azzurra.

Il Napoli in questo momento si ritrova al primo posto in classifica in Serie A e vuole difendersi da quelle che sono le inseguitrici che sono tante e tutte in pochissimi punti. Per questo motivo che non bisognerà fare passi falsi con il club che ora dovrà cercare di ottenere sempre il massimo nelle prossime sfide che ci saranno.

Adesso ci sono delle novità molto importanti che riguardano proprio questo periodo come sarà affrontato dal Napoli di Conte che ha intenzione di dare risposte importanti dopo che la vittoria manca da due partite in campionato. La volontà del club è quella di ritrovare armonia anche nell’ambiente.

Per questo Conte vuole cercare di tenere tutto l’ambiente compatto in casa Napoli e non accetta distrazioni o messaggi che possano destabilizzare questo contesto che si è venuto a creare di forte unione. Proprio nelle ultime ore l’allenatore della SSC Napoli ha perso la pazienza quando gli sono state fatte delle domande definite particolari.

Napoli, Conte una furia contro il giornalista

A due giorni dalla partita, come di consueto, ha parlato Antonio Conte in conferenza stampa in vista della prossima partita Napoli-Roma che si giocherà allo stadio Maradona e sono state fatte all’allenatore delle domande anche su quanto accaduto settimane fa durante Inter-Napoli.

Ad Antonio Conte è stato domandato se Meret poteva fare qualcosa di più in Inter-Napoli sul tiro di Calhanoglu. Ed è proprio in questo momento che si è infuriato l’allenatore nei confronti di un giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli.

Il tecnico ha difeso a spada tratta Meret confermando che il club e lui hanno piena fiducia nel portiere titolare che oggi ha il Napoli e che dovrà essere così anche da parte dell’ambiente.

A Conte non è piaciuta la domanda e ha sottolineato come una radio locale come Kiss Kiss Napoli, così come le altre, debbano cercare di fare del proprio meglio per aiutare il Napoli e non per creare instabilità nell’ambiente.

Conte ha elogiato il lavoro di Meret e anche di Elia Caprile, giovane portiere azzurro che in questi anni potrebbe diventare la prima scelta del club partenopeo considerando anche che l’attuale portiere titolare può andare via.