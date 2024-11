Napoli senza Lukaku: svelata la doppia soluzione

La doppia soluzione per il calciomercato, svelata in quella che è la sorpresa in casa Napoli, stando a ciò che si racconta.

Perché il Napoli alla fine ha scelto Lukaku, ma occhio ovviamente a ciò che succede in futuro, con la possibilità di vedere già nella prossima estate la separazione dal numero 11 del Napoli che, fino a questo momento, ha vissuto alti e bassi.

Non si può dire che non sia stato un buon impatto perché contro il Parma il gol decisivo per la rimonta è arrivato, contro il Milan anche in un big match, considerando pure il lavoro fisico e “sporco” sul quale è chiamato, in uno stato di forma in ogni caso da trovare. Ma gli alti e bassi, comunque, si sono registrati. Perché non è ancora al 100% e questo accende, in casa Napoli, degli interrogativi. E se fosse, per Lukaku, unico l’anno che vive in azzurro? Il futuro potrebbe riservare sorprese per il calciomercato del Napoli con Conte e Manna.

Napoli senza Lukaku: la scelta su due attaccanti

Del Napoli senza Lukaku e con Giovanni Simeone titolare se n’è parlato a più riprese, ma alla fine il titolarissimo indiscusso di Conte è sempre Big Rom. Chiaro che non può discutersi quello che è il calciatore belga, tra i più pagati per ingaggio in azzurro, ma gli alti e bassi su calciatori di tale portata, portano a domandarsi se quella fatta, è la scelta giusta.

In estate si erano posti più obiettivi e, come spiega Il Corriere dello Sport, la scelta riguarda due attaccanti al Napoli, al posto di Lukaku.

Qualora dovesse andare via Lukaku a fine stagione, non è da escludere un ritorno di fiamma. Chiaro che poi bisognerà vedere quali saranno le possibilità, che portano più a Dovbyk che a Gyokeres, col secondo che ormai ha un valore di mercato enorme per le finanze azzurre.

Al Napoli al posto di Lukaku: il doppio retroscena di calciomercato

La stessa fonte ha svelato che in estate, il Napoli, aveva messo nel mirino sia Gyokeres che Dovbyk. Il primo era il preferito, ma le altissime richieste dello Sporting – ora sono ancora più alte quelle che arrivano da Lisbona – obbligarono il club azzurro a frenare. La situazione Osimhen ha bloccato tutto, permettendo al Napoli di potersi prendere solo Lukaku, considerando che il Girona spingeva alto su Dovbyk che poi, alla fine, è arrivato alla Roma per 30 milioni comunque. E la stessa cifra potrebbe essere spesa dal Napoli per portarlo in azzurro, scippandolo proprio ai giallorossi dopo solo un anno.

Ultime Napoli: dove andrà Lukaku? Spunta un’ipotesi

Qualora dovesse andare via dal Napoli, per Romelu Lukaku sarebbe ritorno in Belgio e finirebbe all’Anderlecht. Club al quale è legatissimo, farebbe ritorno a casa, senza finire in Arabia Saudita o chissà dove. Il Napoli, è chiaro, potrà cederlo non più a 30 milioni, ma a circa 15 o 20.