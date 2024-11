Roma: scelta fatta su Dybala, la decisione di Ranieri per Napoli

La Roma si prepara al big match contro il Napoli: ecco l’annuncio del club riguardo i convocati per la sfida contro il Napoli. Decisione presa su Paulo Dybala.

E’ tutto pronto per il ritorno ter di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma. Il tecnico dei giallorossi domani sera, allo stadio Maradona, alle ore 18, farà il suo esordio contro il Napoli in una partita che, sicuramente, regalalerà delle grandi soprese.

C’è curiosità, da parte dei tifosi, di vedere all’opera la nuova Roma di Ranieri che è tornato in giallorosso per sostituire Juric e dare una scossa all’intero ambiente, demoralizzato dopo i recenti risultati ed una situazione in classifica abbastanza particolare.

Sulla strada subito una prima insidia, con il super match contro il Napoli che si sta giocando il primo posto in classifica. Ecco in quali condizioni arrivano i giallorossi che in settimane hanno dovuto fare i conti con il caso Dybala: l’argentino ci sarà al Maradona?

Fino all’ultimo minuto c’è stato il dubbio legato alla convocazione di Paulo Dybala, che si è allenato a fasi alterne in settimane.

L’attaccante della Roma, che ha saltato le ultime partite e non gioca titolare dallo scorso 31 ottobre, può essere l’arma in più di Ranieri in questa parte di campionato.

L’obiettivo del tecnico è quello di recuperare al massimo l’ex Juventus che è uno dei più forti della rosa della Roma. Contro il Napoli Dybala ci sarà? Ecco la decisione della Roma.

Convocati Roma: la decisione di Ranieri su Dybala in vista del Napoli

Diramata la lista dei convocati della Roma, che domani sarà di scena a Napoli in una sfida importantisisma per la classifica dei giallorossi.

Il Maradona sarà tutto esaurito per assistere alla sfida che sarà decisiva per le ambizioni di entrambe le squadre, che in questo momento si trovano a lottare per obiettivi diametralmente opposti.

Il cambio in panchina per la Roma può dare delle motivazioni in più ai giallorossi che si presenteranno a Napoli in una nuova veste tattica, grazie alle indicazioni che sono state date da Ranieri, alla sua terza avventura sulla panchina dei capitolini.

Intanto, da parte dell’allenatore è stato risolto il quesito relativo al recupero di Paulo Dybala.

Probabili formazioni Napoli-Roma

Diramata la lista dei convocati per la Roma che ha recuperato Paulo Dybala. Assenti, invece, Alexis Saelemaekers così come Shomurodov ed Hermoso.

Queste, intanto, le probabili formazioni per la sfida di domani con l’argentino che partirà dalla panchina.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. A. Conte

Roma: (4-5-1): Svilar, Celik, Mancini, Ndicka, Angelino, Soulè, Konè, Cristante, Pellegrini, El Shaawawy, Dovbyk. All. C. Ranieri