Napoli, da Roma gridano allo scandalo: andava espulso

Finisce Napoli – Roma 1-0 con la vittoria della squadra di Antonio Conte che si riprende il primo posto, ma c’è tanta polemica per quello che è accaduto in campo.

Arrivano delle notizie imminenti subito dopo la partita di campionato che si è giocato allo stadio Maradona che ha visto vincere la squadra di casa allenata da Conte con il gol dell’ex Romelu Lukaku. E’ di misura che arriva la vittoria degli azzurri, ma ci sono delle notizie molto importanti che ora arrivano subito dopo la gara.

Lukaku ha messo il gol vittoria in rete ma c’è tanta polemica per quello che è accaduto prima di quel gol, perché ci sono state delle decisioni che non sono per niente piaciute ai tifosi avversari e anche all’allenatore Ranieri che più volte ha protestato.

Perché la Roma si è infuriata per quella che è stata la scelta da parte dell’arbitro che avrebbe condizionato la gara contro il Napoli che ha vinto con il gol di Lukaku che sarebbe stato costretto anche a lasciare il campo con un cartellino rosso se il giudice avrebbe fatto scelte differenti.

Moviola Napoli – Roma, la scelta su Lukaku

In questo momento il Napoli è primo in classifica con un altro gol di Lukaku e ci sono delle novità molto importanti che arrivano con la reazione forte da parte dei tifosi giallorossi e del club per quella che è stata la conduzione della partita Napoli-Roma.

Arrivano aggiornamenti su quella che è la moviola di Napoli-Roma con la scelta da parte dell’arbitro che non ha ammonito Lukaku in due occasione per un duro fallo su Celik prima e poi su Svilar. Un doppio fallo che avrebbe portato di conseguenza ad un doppi giallo per il calciatore che andava quindi espulso e poi poteva cambiare la partita.

Con Lukaku espulso sarebbe sicuramente cambiata la partita Napoli-Roma con che cambiava e per questo motivo c’è stato un grosso grido di scandalo a Roma per quella che è stata la gestione da parte dell’arbitro che non è per niente piaciuta alla società giallorossa.

Da Napoli però anche sui social rispondono che non c’è nulla di polemizzare perché chiaramente Lukaku con già un primo giallo avrebbe molto probabilmente evitati altri falli rischiosi e per questo motivo che non sentono di aver vinto la partita in maniera ingiustamente anche se finita solo 1-0.