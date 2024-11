Napoli, infortunio Kvaratskhelia: Conte preoccupato

Il Napoli batte la Roma e torna al primo posto, ma c’è grande ansia per quella che è la situazione legata alle condizioni di Kvaratskhelia dopo l’allarme lanciato dall’allenatore.

Il calciatore georgiano ha abbandonato il terreno di gioco a metà primo tempo circa e per una buona parte di finale di partita non ha giocato. Per questo motivo si è vista una scena di frustrazione da parte di Kvaratskhelia che è uscito infuriato dal campo. Il calciatore però non sembrava avercela con Conte, ma più che altro per la sua prestazione dove poteva fare di più in determinate situazioni.

Adesso ci sono novità che riguardano quello che però è realmente accaduto, perché è stato proprio l’allenatore del Napoli a raccontare quello che sarebbe accaduto a Kvaratskhelia che ha costretto Conte ad intervenire andando a sostituire il giocatore georgiano al minuto 65 circa.

Napoli, infortunio Kvaratskhelia: le condizioni

Adesso arrivano delle importanti novità che riguardano proprio le condizioni di Kvaratskhelia dopo che Conte ha allarmato su un infortunio che ha colpito il giocatore in Nazionale visto il doppio impegno che ha avuto con la sua Georgia e dove sono state partite dispendiose e faticose anche per le condizioni climatiche e del terreno di gioco.

Kvara sarebbe tornato a Napoli un po’ affaticato e ora ci sono proprio novità con la versione di Conte che ha raccontato la verità di quanto accaduto al suo giocatore che ha voluto preservare e per questo motivo che è arrivato un cambio dopo poco tempo dall’inizio della ripresa e dopo aver trovato il gol.

Conte ha messo in campo Neres al posto di Kvaratskhelia e a fine partita ha risposto ad alcune domande che riguardano il giocatore georgiano. Conte ha detto di essere molto soddisfatto di ciò che ha visto da Kvara in questo inizio di stagione e ha anche spiegato ciò che è accaduto con il cambio in Napoli-Roma.

Kvaratskhelia era un po’ affaticato all’adduttore al rientro dalla Nazionale e per questo motivo che Conte he svelato questa cosa dopo la gara e non ha voluto rischiare proprio il calciatore per affrontare tutto il resto della partita con la Roma, dove è entrato Neres al posto del compagno georgiano.

Da capire se ci saranno delle novità nei prossimi giorni in vista della prossima sfida sulle condizioni di Kvaratskhelia con Neres che ora ha voglia di dimostrare di essere da Napoli.