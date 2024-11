Napoli, preso un altro attaccante: la scelta di Conte

Grande impatto mediatico di Romelu Lukaku a Napoli con un arrivo da vero Re, ma dopo un inizio importante c’è stato un calo del calciatore nelle prestazioni e nella partecipazione al gol.

In molti oggi si stanno chiedendo se Lukaku è l’uomo giusto per l’attacco del Napoli, perché il bomber belga fortemente voluto da Antonio Conte continua a non ingranare e adesso bisognerà capire come andranno le cose in vista del prossimo anno.

2 gol e 2 assist subito alle prime due in maglia azzurra, poi un calo dove il bomber belga ha segnato soltanto 2 gol e servito 2 assist in 8 giornate, ma tutto in due partite e quindi restando a secco nelle restanti 6. Un dato che preoccupa per quella che è la fase realizzativa del Napoli perché ora è evidente che Lukaku non sembra essere al meglio della forma e anche nelle prestazioni è quasi sempre uno dei peggiori in campo della squadra di Conte che ci ha puntato fortemente.

Saranno decisivi questi altri mesi per far cambiare idea ai tifosi che tanto l’avevano acclamato al suo arrivo, ma anche alla dirigenza e allo stesso Conte che ci ha messo la faccia per portarlo al Napoli, considerando che il club azzurro aveva anche un altro bomber in pugno al posto di Lukaku, poi la scelta dell’allenatore ha fatto la differenza.

Calciomercato Napoli, altro bomber al posto di Lukaku

Ad oggi non sta soddisfacendo Lukaku e per questo motivo il Napoli e Conte lo aspetteranno per questi prossimi mesi, ma non gli sarà concessa un’altra occasione il prossimo anno se dovesse continuare tutta la stagione con alti e bassi. Il club si rimetterà alla ricerca di un nuovo bomber in quel caso, come già aveva fatto nei mesi precedenti.

Perché il direttore sportivo Giovanni Manna aveva valutato diversi nomi in attacco per sostituire Osimhen quest’estate e tra i preferiti c’erano due su tutti che piacevano anche al presidente De Laurentiis, come Gyokeres che però aveva una valutazione troppo elevata e l’altro era Dovbyk poi finito alla Roma.

Ma secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli faceva sul serio per Dovbyk e l’avrebbe preso in estate, se non fosse però stato per Conte che una volta arrivato sulla panchina azzurra ha spinto fortemente per avere a disposizione Lukaku e lavorarci ancora una volta.

Ad oggi sia Lukaku che Dovbyk stanno facendo difficoltà ed entrambi sono a quota 4 gol, ora Napoli-Roma può essere la dimostrazione per uno dei due di mostrare la voglia di rivalsa.