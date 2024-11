Ingiustizia Kvaratskhelia, sta perdendo la sua magia per un motivo

Una stagione al momento con 5 gol e 2 assist per Khvicha Kvaratskhelia in 13 partite dove non sempre ha inciso come ci si aspettava nonostante i numeri.

In molti però attribuiscono al ‘problema’ Kvara quella che è la sua situazione contrattuale con una scadenza nel 2027 e un ingaggi piuttosto basso (in riferimento al suo primo contratto firmato col Napoli). Certamente non si può parlare di un caso Kvaratskhelia a Napoli visti i numeri ma allo stesso tempo è chiaro che bisogna analizzare tutto come anche le le prestazioni del giocatore che spesso non sembra incidere come ci si aspetta.

Perché tutti ormai conoscono le vere doti di Kvara che sotto la gestione Conte può consacrarsi ma allo stesso tempo segue perfettamente le indicazioni del suo nuovo allenatore che ha spinto fortemente per tenerlo a Napoli ancora in questa stagione e ha chiesto alla società di offrire un rinnovo di contratto al giocatore.

Al momento è proprio questo il problema tra Kvaratskhelia e il Napoli con un rinnovo di contratto che non arriva. Il club offre 6 milioni di euro a stagione compresi di bonus e il giocatore con il suo agente chiedono 7-8. Non c’è tanta distanza e si può arrivare ad un accordo, ma l’ostacolo è la clausola rescissoria. Il Napoli spinge per metterla a 100 milioni di euro e il procuratore del georgiano a 80 milioni.

Calciomercato Napoli: problema Kvaratskhelia, la verità

La situazione resta tesa e ora anche le prestazioni altalenanti del giocatore spesso nervoso in campo sono ormai sotto gli occhi di tutti. In casa Napoli vogliono cercare di capire il prima possibile come risolvere questo problema Kvaratskhelia.

A dire la sua è stato Lele Adani ai microfoni Rai analizzando quello che può essere un caso Kvaratskhelia a Napoli. L’ex giocatore e oggi opinionista ha svelato che è chiaro tutto quello che sta accadendo. Perché Kvara è tra i migliori 3 giocatori più forti della Serie A e nella sua testa influisce la questione legata al suo contratto.

La testa di Kvaratskhelia è focalizzata su altro visto che il giocatore ha uno stipendio inferiore anche a quello che ha percepito Demme a Napoli e per Adani questa è un’ingiustizia che il georgiano si porta dietro e fa si che possa anche perdere quella magia che l’ha sempre distinto dagli altri.

Allo stesso tempo però Kvara sta lavorando con Conte per ritrovare quella magia, ma oggi in più ha anche dei doveri importanti riguardo la fase difensiva, visto ciò che sta facendo ogni volta con continue corse all’indietro per aiutare i compagni.