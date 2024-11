Napoli, Luis Enrique stregato: lo vuole subito al PSG

Occhi puntati in casa Napoli da parte di tantissimi club di tutto il mondo, perché la cura Conte funziona e ora in molti hanno già dimostrato ancora una volta di essere tra i migliori nel proprio ruolo in circolazione.​

Possibile colpo di scena che riguarda quella che è la strategia di calciomercato da parte del potente e ricco club del Paris Saint Germain che ha intenzione di fare sul serio andando a provare un grande colpo che può arrivare in vista del nuovo anno. Perché è da subito che il club francese cercherà già di rinforzare la rosa in più reparti per concludere al meglio la stagione.

Intanto, ci sono novità proprio in merito a quella che potrebbe essere una decisione molto forte che potrebbe fare il PSG andando a puntare alla Serie A e in particolare al Napoli dove c’è un calciatore che ha stregato il club parigino. Sicuramente però non sarà facile dopo quello che è accaduto negli ultimi mesi tra due società che si rispettavano molto e avevano più volte avuto a che fare da un punto di vista di affari.

Ora però le cose sono cambiate quando il PSG ha provato a prendere Kvaratskhelia e Osimhen sotto traccia trovando già prima di parlare col Napoli un accordo con i giocatori e influenzando la loro decisione per provare a strappare uno sconto dal club azzurro. Una mossa che non è per niente piaciuta a De Laurentiis che ha bloccato tutto.

Calciomercato Napoli, un campione nel mirino del PSG

Adesso però c’è tanto interesse per un altro calciatore del Napoli che può finire a giocare per il PSG. Oltre Kvaratskhelia e Osimhen l’allenatore spagnolo Luis Enrique è rimasto stregato dalla crescita di un altro giocatore azzurro che può essere determinante per il proseguo del suo progetto in Francia.

Si proverà già nei prossimi mesi a gettare le basi e capire se ci sarà margine di trattativa con il Napoli per un calciatore che ad oggi è ritenuto un vero campione e ha avuto una crescita mostruosa sotto tutti i punti di vista. Stiamo parlano di Stanislav Lobotka, pilastro del centrocampo del Napoli e tra i migliori in circolazione in tutta Europa nel suo ruolo.

Sul calciatore slovacco si è acceso il forte interesse da tempo del Barcellona che vuole provarci, ma oltre al club spagnolo ora fa sul serio anche il PSG che vuole provare a prendere Lobotka. Nonostante abbia 30 anni le sue prestazioni continuano a migliorare tanto che Luis Enrique è rimasto stregato.

Ora Lobotka è il vero talento che vuole aggiungere Luis Enrique al centrocampo del suo PSG e la prossima estate può diventare decisiva per un trasferimento con il calciatore che può pensare di lasciare dopo tanti anni Napoli per una nuova avventura.