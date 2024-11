La partita tra Napoli e Roma è stata decisa da un gol di Lukaku ma non sono mancate le polemiche per il VAR: spuntano due episodi da moviola.

Gli azzurri di Conte si sono imposti per 1-0 e con una prestazione che non è stata eccellente dal punto di vista del gioco ma è stata migliore delle ultime disputate e quindi tutti sono andati via dallo stadio con il sorrisso sulle labbra. Anche perché con questi tre punti il Napoli ha ripreso la vetta della classifica ed è riuscito a rimettersi alle spalle Atalanta, Inter e tutte le altre squadre che inseguono.

La gara tra Napoli e Roma ha portato con sé anche molte polemiche arbitrali per le scelte di Massa e del VAR che non sono state accettate completamente dopo la partita: si è scatenato un nuovo caos contro il VAR.

Napoli-Roma: caos contro l’arbitro Massa

La partita tra Napoli e Roma ha portato con sé nuove consapevolezze in casa azzurra, con un altro risultato positivo in un big match, fondamentale per tenersi stretta la vetta della classifica e puntare a risultati futuri ancora più importanti.

Ma ha portato con sé anche polemiche arbitrali e le solite frasi contro il VAR e l’arbitro che hanno anche portato a discussioni dei tifosi che avrebbero voluto un artbitraggio più corretto sotto tutti i punti di vista. L’arbitro Massa è stato bocciato dai quotidiani sportivi per alcuni errori che sono stati evidenziati dopo la partita.

Dopo Napoli-Roma si è scatenato il caos contro l’arbitro e il VAR per un doppio episodio da moviola che è sfuggito durante i 90 minuti.

Due episodi da moviola: Ranieri voleva un rosso per Lukaku

La direzione di gara di Massa e del VAR non è stata sufficiente secondo addetti ai lavori e secondo il nuovo allenatore della Roma, Claudio Ranieri, che a fine partita si è lamentato pesantemente con l’arbitro e con le scelte prese durante i 90 minuti.

Le lamentele di Claudio Ranieri si sono soffermate soprattutto sulla mancata espulsione a Romelu Lukaku. Secondo il tecnico giallorosso il centravanti del Napoli andava ammonito sul fallo su Svilar e anche su quello a Celik nel primo tempo, se non addirittura espulso per l’entrata sull’esterno turco.

In conferenza stampa Ranieri si è lasciato andare e non ha trattenuto la sua rabbia: “Mancano due gialli a Lukaku, lo hanno visto tutti“.

Ranieri contro l’arbitro: “Noi sempre ammoniti”

“Gli arbitri possono sbagliare e ci sono state due-tre situazioni dove noi eravamo ammoniti e loro niente. Meglio non dire nulla altrimenti dicono che mi lamento“, le parole di Ranieri nel post partita di Napoli-Roma che si è lamentato dell’arbitraggio.

Ci sono situazioni controverse in campo per Ranieri che non è per niente rimasto contento dell’arbitraggio e ha chiesto maggiore attenzione anche alla sua Roma per il futuro.