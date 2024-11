Si è proposto al Napoli: Juve beffata, la decisione di Manna

Si alimentano le voci di mercato sui prossimi acquisti da parte del Napoli. Ecco le ultimissime in merito alla decisione del club riguardo l’arrivo di un altro calciatore che si è proposto agli azzurri in questi giorni.

Continuano le speculazioni riguardo un possibile duello di mercato fra Napoli e Juventus. Oggetto del desiderio il difensore centrale brasiliano, che dopo una lunga gavetta in Sudamerica, è pronto al grande salto in Europa.

Come spesso accade, in queste situazioni, gli agenti si interfacciano con varie società per tentare di trovare la quadra e favorire il trasferimento del loro assistito che ha deciso di lasciare il Flamengo a gennaio.

Nelle ultime ore è uscita fuori la notizia di mercato, riguardo l’incontro di Manna a cui è stato proposto l’obiettivo di mercato della Vecchia Signora.

Il sogno della Serie A resta vivo per l’esperto centrale difensivo, che è considerato uno dei migliori del campionato brasiliano. Bisogna solo trovare la squadra giusta, capace di accontentare le richieste del Flamengo che chiede per la cessione del giocatore almeno 15 milioni di euro.

Una cifra non proprio bassa da spendere, soprattutto nel mercato di gennaio. Alla ricerca di occasioni, sia Juve che Napoli stanno monitorando diversi profili alcuni dei quali anche in comune.

Duello Juve Napoli per il difensore centrale?

Secondo le ultime notizie riportate da AreaNapoli.it, c’è stata questa proposta da parte degli agenti che vogliono accontentare il loro assistito che a 28 anni ha deciso di salutare il Sudamerica per arrivare in Serie A.

Trattativa non semplice, considerando il valoe del Flamengo che non intende perdere uno dei suoi migliori elementi della rosa.

C’è bisogno di tempo, dunque, prima di trovare la formula giusta per portare a Napoli Leo Ortiz, che è stato accostato in passato anche alla Juventus per sostituire Bremer.

Leo Ortiz al Napoli?

Alla società azzurra è stato proposto Leo Ortiz in vista del mercato di gennaio. Alla ricerca di un nuovo difensore, capace di completare il reparto, Manna ha preso in considerazione anche la candidatura dell’esperto centrale brasiliano che è stato seguito in passato dall’area scout di Maurizio Micheli.

Resta il nodo legato al valore del ragazzo, che costa 15 milioni di euro. Una cifra elevata che ha tirato indietro anche la Juventus, che nei mesi scorsi si era interessata al ragazzo. Gli agenti, comunque, ci stanno provando, per tentare di portare in Europa Ortiz che è un profilo che può far bene in qualunque campionato.