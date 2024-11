Mercato Napoli: ribaltone Dorgu, svelata la nuova destinazione

Nuovi aggiornamenti di mercato sul futuro di Patrick Dorgu, obiettivo dichiarato del Napoli in vista del mercato di gennaio 2025.

Una scommessa vinta per Pantaleo Corvino che già sogna di mettere a segno una super plusvalenza per Dorgu. Il laterale danese, appena 20 anni, che è andato in gol nell’ultimo turno di campionato contro il Venezia, è pronto al grande salto nella prossima finestra di mercato.

L’obiettivo dei salentini è tenere il giocatore fino al termine della stagione ma non è da escludere la cessione a gennaio, soprattutto se dovessero arrivare proposte importanti.

Ecco le ultimissime notizie riguardo le intenzioni del Napoli, interessato a Dorgu dalla passata stagione. Gli azzurri non sono riusciti a chiudere in tempo per il giocatore che adesso rischia di essere un rimpianto.

La valutazione del ragazzo cresce partita dopo partita. Adesso le cifre sono più alte rispetto ad un anno fa, quando Conte aveva chiesto a Manna di prenderlo nella sessione estiva.

Una richiesta esplicita da parte del tecnico salentino, che non ha mai nascosto il suo gradimento nei confronti del giocatore che è apprezzato tantissimo da Antonio Conte.

Adesso crescono le perplessità riguardo l’arrivo a Napoli di Dorgu, visto che altre società si sono inserite prepotentemente nell’affare Napoli-Lecce. Il baco, dunque, sta per saltare.

Calciomercato: chi vuole prendere Dorgu?

E’ l’edizione odierna di Tuttosport a fare il punto della situazione riguardo il destino del giocatore, che in questa fase della stagione si è specializzato anche come esterno offensivo.

Le doti del danese sono fuori discussioni visto che a 20 anni riesce a fare la differenza in un campionato importante come quello della Serie A.

La concorrenza per Dorgu è davvero alta ed è cresciuto a seguito dell’ottimo rendimento del ragazzo, che fino a questo momento è stato uno dei migliori del Lecce. Il prezzo, inoltre, è salito con Corvino che, da dirigente navigato, è pronto ad innescare una vera e propria asta fra le big interessate al giocatore.

La Juventus, ancora una volta, si è inserita nell’affare e rischia di far saltare l’operazione Napoli Lecce per Dorgu.

Calciomercato: asta per Dorgu, il Lecce vuole 40 milioni

Apprezzato da Conte per la sua versatilità, adesso c’è un problema riguardo il trasferimento a Napoli di Dorgu. La concorrenza si è fatta sotto e rischia di bloccare l’operazione con il Lecce.

Non c’è solo la Juventus su Dorgu. Altre società monitorano la situazione del danese, che piace al Milan oltre che a Chelsea e Tottenham. Corvino ha già fissato il prezzo ovvero 40 milioni di euro. Alla fine chi la spunterà? Ai posteri l’ardua sentenza.