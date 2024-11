Calciomercato Napoli: colpo dalla Premier, Manna anticipa la Juve

Un altro intreccio di mercato che vede Napoli e Juventus protagoniste. Questa volta Manna è pronto a beffare la sua ex squadra: ecco tutti i dettagli sul prossimo colpo degli azzurri.

Entra nel vivo il mercato del Napoli, con gli azzurri a lavoro per prendere il giovane talento inglese che sta impressionando in Premier League. L’idea di Manna è quella di anticipare la Juventus con Giuntoli che ha già avuto modo di visionare il ragazzo che ha lasciato a bocca aperta l’area scouting azzurra. C’è la volontà, dei club, di portare in Italia il ragazzo che ha tutto per fare bene anche in Serie A. Ecco quanti soldi servono per completare il trasferimento.

Ancora una volta, Juventus e Napoli si danno battaglia in sede di calciomercato. Non è la prima volta, infatti, che Manna e Giuntoli hanno obiettivi in comune. Entrambi i dirigenti, sono a lavoro con i rispettivi scout per programmare la prossima sessione che si aprirà il prossimo gennaio.

Per i bianconeri c’è tanto lavoro da fare a differenza del Napoli che, invece, ha necessità di sfoltire la rosa e prendere giusto qualche giocatore per completare l’organico che necessita di rinforzi in alcune zone del campo, come quella difensiva.

C’è cauto ottimismo anche da parte di Antonio Conte che è sereno e tranquillo visto che il confronto con la proprietà è quotidiano. Intanto, emergono delle novità di mercato che riguardano il psosibile arrivo del centrocampista inglese.

Calciomercato Napoli: arrivano nuovi aggiornamenti sul prossimo acquisto

E’ la redazione di TuttoJuve.com a fare il punto della situazione sul duello di mercato fra Napoli e Juventus, che hanno messo nel mirino un altro giocatore.

Entrambe le società stanno seguendo da vicino la situazione del trequartista, che all’occorrenza può giocare anche come esterno o mezzala a sinistra. In Premier sta avendo un rendimento importante, visto che in 12 partite ha messo a segno 4 gol e 2 assist.

Eberechi Eze tra Napoli e Juventus: ecco il prezzo

Eberechi Eze, centrocampista del Crystal Palace, è il nuovo obiettivo di mercato di Napoli e Juventus. Il calciatore sta facendo molto bene in Premier ed è pronto a lasciare il suo attuale club per andare in una grande del calcio italiano. Ha un costo fissato intorno ai 30 milioni di euro anche se l’ottimo inizio di stagione ha fatto lievitare la sua valutazione. L’idea di entrambi i club è quella di anticipare la concorrenza e tentare di bloccare il giocatore già nel mercato di gennaio.