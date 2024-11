“Napoli o Juventus per Bonny?”: l’annuncio dell’agente cambia i piani

Il Napoli segue con molto interesse Ange-Yoan Bonny del Parma per il calciomercato di gennaio: il suo agente ha svelato tutto in diretta.

Gli azzurri comandano la classifica di Serie A e stanno continuando a inanellare risultati positivi nonostante un progetto completamente nuovo sotto tutti i punti di vista, sia per gli stimoli nuovi che ha portato Antonio Conte sia per il nuovo modo di scendere in campo, completamente diverso dal passato.

Da settimane si parla del forte interesse del Napoli per Bonny del Parma ma sulle sue tracce ci sono anche altre squadre come la Juventus che ha bisogno di un nuovo 9 da affiancare a Vlahovic nelle scelte di Thiago Motta.

Calciomercato Napoli: c’è Bonny per gennaio

Giovanni Manna è già al lavoro per migliorare la rosa del Napoli e offrire ad Antonio Conte la possibilità di essere sempre più forte e puntare allo Scudetto. La squadra è già in grado di lottare ma per l’allenatore non è ancora effettivamente pronta del tutto e non è completa in tutti i reparti.

Più volte nelle conferenze stampa ha ripetuto che mancano dei tasselli importanti per riuscire a colmare definitivamente il gap con tutte le altre e quindi a gennaio servirà intervenire per renderlo felice e provare ad assottigliare al minimo tutte le difficoltà.

Il nome di Bonny è in cima alla lista dei desideri del Napoli per il mercato di gennaio: ora ha parlato anche il suo agente.

Bonny-Napoli: c’è anche la Juventus, parla l’agente

Ange-Yoan Bonny si sta distinguendo con il Parma con prestazioni di altissimo llivello che stanno aiutando gli emiliani a vivere con grandi ambizioni questo campionato di Serie A da neopromossa con il sogno di salvarsi il prima possibile.

Bonny firmerà con il Napoli a gennaio? Le possibilità ci sono, così come anche le difficoltò, visto che sulle sue tracce c’è anche la Juventus di Cristiano Giuntoli che vuole portare un nuovo centravanti alla corte di Thiago Motta per sistemare la fase offensiva e dare concorrenza alla solitudine di Dusan Vlahovic.

“Adesso è concentrato totalmente sul Parma“, ha rivelato il suo agente Federico Pastorello ai microfoni di calciomercato.it, “poi in estate si vedrà e se son rose fioriranno“. Di fatto non ci sono possibilità di un trasferimento di Bonny al Napoli o alla Juve a gennaio.

Futuro Bonny, il Napoli ci prova: le cifre

Il Napoli ha individuato in Bonny l’attaccante del futuro. Ha appena 21 anni e ha grandissime chance di crescita che hanno portato Manna e Conte a renderlo il primo nome della lista per l’attacco in caso di cessione di Giovanni Simeone.

Secondo il suo agente Bonny-Napoli sarebbe un colpo possibile solo in estate ma gli azzurri ci proveranno comunque per gennaio. Il Parma è restio alla cessione nella sessione di trasferimenti invernale ma direbbe sì di fronte a un’offerta da 20 milioni di euro e soprattutto di fronte alla volontà del classe 2003 di fare subito il salto di qualità.