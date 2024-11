“Osimhen alla Juventus”, ha scelto Giuntoli: offerta super al Napoli

Victor Osimhen è ancora oggi argomento di discussione in casa Napoli per il futuro e per la situazione legata al calciomercato.

Il bomber nigeriano ha deciso di lasciare gli azzurri la scorsa estate ma non ha trovato le grandi squadre alla finestra pronte a far battaglia per assicurarsi il suo talento e dopo tante settimane di tira e molla ha deciso di accettare un’offerta a sorpresa del Galatasaray, quando il mercato nel resto d’Europa era chiuso. Ora in Turchia sta iniziando a dettare legge: è uno dei migliori attaccanti del campionato e molto presto può fare ritorno nel “grande calcio”.

La Juventus ha messo Osimhen nel mirino e vuole chiudere l’affare il prima possibile: è una mossa di Cristiano Giuntoli per il futuro dei bianconeri.

Futuro Osimhen: il Napoli lo cede a titolo definitivo

La storia d’amore tra il Napoli e Victor Osimhen è definitivamente terminata alla fine della passata stagione, quando il nigeriano ha ribadito con forza la sua volontà di cambiare maglia e di provare nuove esperienze. In estate, però, non è andata come avrebbe voluto: i club di Premier League non si sono dati battaglia per acquistarlo e lo stesso è valso per gli altri top club europei che hanno scelto altre strade.

Ora al Galatasaray sta dimostrando di avere nelle corde numeri davvero molto importanti che a fine stagione potrebbero convincere definitivamente le grandi del calcio europeo.

Tra queste c’è anche la Serie A: la Juventus è sulle tracce di Victor Osimhen. Potrebbe essere il nigeriano il colpo dal 90 di Cristiano Giuntoli.

Osimhen alla Juventus: la previsione di Lele Adani

Osimhen può firmare con la Juventus per la prossima stagione. Tutto dipenderà da come andrà questa annata e dalla volontà di Giuntoli e di Thiago Motta di affidare le sorti offensive a un nuovo attaccante, estremamente diverso da Dusan Vlahovic nel modo di scendere in campo e di mettersi al servizio della squadra.

Lele Adani ha previsto la sostituzione Vlahovic-Osimhen alla Juventus. “Se Vlahovic non rinnova e va via, la Juventus andrà a prendere Victor Osimhen“, ha detto l’ex difensore a ‘Viva El Futbol’, sottolinrando che “è la prima scelta di Giuntoli e in un campionato a basso ritmo come la Serie A il nigeriano è davvero dirompente“.

Il Napoli intanto attende fiducioso che il nigeriano continui a far bene in Turchia in modo da attirare quanti più club possibili e da scatenare un’asta che può diventare remunerativa al massimo.

Osimhen alla Juventus: le cifre dell’affare

Il Napoli apre le porte alla Juventus per l’affare Osimhen. Aurelio De Laurentiis non precluderà nulla al nigeriano che sceglierà liberamente con quale squadra firmare se dovessero arrivare offerte di un certo tipo, tutte dello stesso livello economico.

La Juventus proverà a prendere Osimhen come “colpo al risparmio” ma non sarà così: il Napoli vuole i 75 milioni della nuova clausola rescissoria per cedere il centravanti nigeriano dai numeri spaventosi in Serie A e nel campionato turco.