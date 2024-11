Osimhen ha svelato dove giocherà: Napoli spiazzato sulla destinazione

Arriva dalla Turchia la notizia riguardante il bomber mascherato, ancora di proprietà del Napoli, Victor Osimhen.

Va ricordato infatti che il Napoli detiene ancora il cartellino del calciatore, attualmente in prestito in Turchia, da numero 45 del Galatasaray. Le voci di calciomercato su Osimhen non si placano, tant’è che tra Premier League, permanenza in Turchia e non solo, sono spuntate addirittura voci di un ritorno in Serie A, ma non per giocare al Napoli.

Non per tornare alla base, bensì con la clausola rescissoria che verrebbe pagata da un club italiano, qualora Inter o Juventus dovessero effettivamente fare la “follia” di prendere l’attaccante ormai ex Napoli. Ma dalla Turchia svelano che Osimhen avrebbe già svelato dove giocherà, da gennaio, confermando alcune voci di calciomercato che sono state riportate quest’oggi.

Calciomercato: Osimhen ha già fatto sapere dove giocherà

Dai media turchi arrivano nuovi aggiornamenti in merito alla vicenda Osimhen. Interessata della questione ne è ovviamente il Napoli, in attesa di conoscere quelle che sono comunque le spiazzanti notizie riguardanti la sua destinazione.

Gli azzurri hanno spinto forte quest’estate per la sua cessione, con l’intenzione di monetizzare per 100 milioni che praticamente il Napoli non ha mai incassato. Si è abbassata la cifra del suo cartellino, nell’accordo per 75 milioni di euro che ha permesso il Galatasaray a prenderlo in prestito, per poi valutare cosa fare in futuro.

Non è finito in Arabia Saudita, lì dove avrebbe voluto il Napoli, per intascarsi i 100 milioni di euro. Quella al Galatasaray, con la sessione di mercato che si era chiusa per molti campionati europei, è stata l’ultima spiaggia per Osimhen. Un’ultima spiaggia che però, rischia di diventare definitiva: sorprendentemente, Osimhen potrebbe restare al Galatasaray.

Napoli spiazzato da Osimhen: l’annuncio sulla destinazione

A riportare le ultime notizie di calciomercato è in sala stampa il tecnico Buruk Okan, che ha così parlato di Osimhen: “Victorha intenzione di restare, nessun addio a gennaio. Ha intenzione di restare qui. Vedremo che succederà poi in futuro, ma lui dice di volere a tutti i costi la permanenza al Galatasaray”. E dunque il club turco sta valutando pure se, entro gennaio, pagare la clausola al Napoli, per assicurarselo per l’oggi e per il domani del club giallorosso.

Dove giocherà Osimhen? Solo un’ipotesi lo farebbe vacillare

La verità è che Osimhen avrebbe trovato la felicità e ne parla apertamente, da quando è arrivato al Galatasaray. Una felicità che, a quanto pare, non aveva più a Napoli. E non è in Italia che tornerà. La permanenza a Istanbul è possibile, ma solo un’ipotesi potrebbe far vacillare Osimhen, nella sua decisione. Qualora dovesse arrivare il Manchester United o il Chelsea, difficilmente dirà di no. Così come il PSG.