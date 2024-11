Napoli, caso Kvaratskhelia: è stata già presa una decisione

Sta facendo tanto discutere a Napoli quella che è la situazione legata a Kvicha Kvaratskhelia, talento georgiano con un contratto in scadenza nei prossimi anni e con una trattativa di rinnovo bloccata.

Ormai non c’è più da nascondersi. In estate il calciatore e il suo agente avevano già un accordo per trasferirsi al PSG di Luis Enrique con un super stipendio da 11 milioni di euro a stagione netti.

A Napoli ad oggi ne percepisce 1,5 (la cifra che fu scelta quando arrivò in azzurro) ma si sta provando a rinnovare con il giocatore per tutelarsi da nuove offerte la prossima estate e per premiare anche il giocatore che ha accettato di restare dopo che Conte e De Laurentiis si sono imposti.

La trattativa di rinnovo per Kvaratskhelia con il Napoli però è molto complicata perché se si può trovare un punto di incontro sull’ingaggio sui 6 milioni a stagione, dall’altra parte però il club spinge per una clausola da 100 milioni almeno e gli agenti non vorrebbero superare gli 80. Perché la prossima estate ci sarebbero proprio diversi club come Barcellona e PSG e pronti a pagare quella cifra.

Napoli, problema Kvaratskhelia: la decisione

Anche per questo spesso si vede in maniera plateale il nervosismo di Kvara uscito molto arrabbiato dal terreno di gioco dopo l’ultima partita Napoli-Roma. Un cambio a circa 25 minuti dalla fine che non ha preso bene, ma pare che il suo nervosismo sia dovuto al fatto che ha sprecato diverse occasioni importanti da gol. Ad oggi è a secco da tre partite e c’è una decisione presa per il Torino che è la prossima gara.

Si parla tanto quest’anno di Kvaratskhelia e ora il caso potrebbe montarsi ancora di più per la prossima partita Torino-Napoli con il giocatore che può addirittura essere messo in panchina e dare spazio a Neres.

Le prossime ore saranno decisive per capire che tipo di scelta sarà presa da Antonio Conte su Kvaratskhelia e con il Napoli che continuerà a provare a raggiungere un accordo per il rinnovo visto il contratto in scadenza nel 2027.

Al momento però non si sblocca e come ha già anticipato anche il ds Manna potrebbe tutto essere rinviato in estate, quando si faranno avanti diversi club che ci puntano davvero: PSG, Manchester United e Barcellona fanno sul serio per Kvaratskhelia ed è tutto aperto.