Napoli, Conte cambia modulo: richiesta speciale a Kvaratskhelia

Possibile colpo di scena in casa Napoli che si gode il primo posto e per difenderlo Antonio Conte è pronto anche a cambiare facendo scelte diverse di formazione.

Negli ultimi giorni si è parlato tanto di un possibile caso Kvaratskhelia con il giocatore che è uscito furioso dal campo nella gara con la Roma, ma poco dopo sembra essere stato chiarito che il georgiano ce l’avesse con se stesso per aver sbagliato alcuni gol e non con l’allenatore per il cambio.

Adesso si cerca di capire quello che può accadere perché sono diversi i giocatori con mal di pancia che cercano maggiore spazio e uno di questi è sicuramente Raspadori, con lo stesso Conte che ha spiegato che il giocatore lo sta mettendo in difficoltà in allenamento e sta aumentando il suo livello così da potersi prendere presto una maglia anche da titolare.

Per farlo però bisognerà cambiare qualcosa con Conte che può anche optare per un nuovo modulo e dare maggiore qualità al Napoli per cercare di dare qualità maggiore alle giocate della sua squadra in fase offensiva. Tra i ‘sacrificati’ potrebbe esserci proprio Kvaratskhelia.

Napoli, Conte cambia modulo: nuovo ruolo per Kvaratskhelia

Arrivano aggiornamenti in meriti a quella che può essere la scelta di Conte di cambiare modulo al Napoli e di mezzo potrebbe andarci anche Kvaratskhelia. Adesso ci sono delle importanti novità che riguardano proprio la scelta del tecnico che può valutare di andare a svoltare con un altro modulo.

A parlare di questo caso Raspadori è stato l’allenatore Rastelli che ha spiegato quella che può essere la scelta da parte di Antonio Conte di cambiare qualcosa nel modulo con la possibilità di aggiungere un altro attaccante e cercare di dare una qualità maggiore alla zona offensiva.

Perché il Napoli può passare al 3-5-2 con Conte che è pronto ad inserire Raspadori al fianco di Lukaku per dare un maggiore supporto alla zona di creazione di gioco e maggiori occasioni da gol. Allo stesso tempo secondo Rastelli l’allenatore del Napoli potrebbe chiedere a Kvaratskhelia di andare a giocare a tutta fascia nel 352 così da poter cambiare.

Questa situazione però potrebbe andarsi a creare soltanto se Raspadori dovesse mettere davvero in difficoltà Conte, ma Kvaratskhelia sembra pronto a sacrificarsi per il Napoli come ha già dimostrato in questi primi mesi.