Napoli, Raspadori annuncia l’addio: ha scelto dove giocherà

Non un momento facile quello che sta vivendo Giacomo Raspadori che è arrivato a Napoli e ora può dire addio dopo uno Scudetto vinto e tante polemiche.

Una gestione non proprio facile quella che è stata fatta con il giovane calciatore del Napoli e della Nazionale dell’Italia. grande investimento da circa 30 milioni di euro che è stato determinante anche per arrivare allo scudetto vinto un paio di anni fa dal club di De Laurentiis sotto la gestione di Spalletti che ha puntato tanto su di lui.

Adesso però con Conte sembra non esserci quasi mai spazio per Raspadori che è pronto a cercare fortune altrove. Il giocatore sa che così potrebbe perdere la chiamata e il posto in Nazionale, nonostante il ct dell’Italia Spalletti continua a puntare su di lui e chiamarlo nonostante con il club non giochi quasi mai. Ora però servirà l’ok del Napoli per una sua partenza.

Arrivano delle conferme molto importanti che riguardano quello che può accadere già nella prossima sessione di calciomercato con Raspadori pronto a lasciare Napoli per una nuova squadra. Perché sono diversi i club che puntano forte su di lui e tra questi anche alcuni italiani.

Calciomercato Napoli: la richiesta di Raspadori

Il calciatore del Napoli si prepara ai saluti, perché sembra impossibile pensare che con questo minutaggio lui e il suo agente accettino di restare in azzurro ancora a lungo. Dunque bisognerà portare al club di De Laurentiis le offerte adeguate per una sua cessione e ci sono ora degli aggiornamenti importanti in merito.

Secondo le ultime notizie di mercato Raspadori può lasciare il Napoli a gennaio anche, ma dipenderà se si troverà il giusto accordo tra i club. Di sicuro il 2025 sarà l’anno dell’addio da parte di Jack che in azzurro a queste condizioni non ha più voglia di restare. Il calciatore non gioca praticamente mai e per questo spingerà subito per un addio, che sia a gennaio o massimo la prossima estate.

Decisivo però sarà trovare un club disposto a puntare forte su di lui da subito e convincere il Napoli a vendere Raspadori. Adesso a raccontare la sua visione delle cose è stato proprio il giocatore italiano.

In una recentissima intervista a Vivo Azzurro ha parlato Raspadori tanto della Nazionale, ma anche di quello che è il suo lavoro nel quotidiano con il club. Perché il giocatore ha svelato quelli che sono i suoi obiettivi e tra questi c’è quello primario di voler giocare di più e con continuità per esprimersi al meglio e continuare il suo percorso di maturazione con ambizione. Ad oggi però questo minutaggio a Napoli non è garantito e per questo troverà una nuova strada.