Allarme Napoli, Alvino svela il piano anti-Conte: trovato il colpevole

Il Napoli di Antonio Conte ha tante avversarie dentro e fuori dal campo: ora si sta creando un altro caos e Carlo Alvino ha svelato tutto.

Gli azzurri sono in cima alla classifica di Serie A e vogliono continuare a sognare in grande nonostante le enormi difficoltà che possono nascere d’ora in avanti in un campionato che non smette di regalare sorprese e può portare a scompensi di classifica da un momento all’altro che possono favorire o meno la squadra di Antonio Conte.

La sfida del Napoli in Serie A ha già preso anche pieghe dialettiche estremamente interessanti, sia con le parole di Conte che di settimana in settimana mette alla prova anche gli avversari ma anche con quelle dei dirigenti e allenatori delle altre squadre che non restano a guardare e lanciano messaggi contro il Napoli.

Piano anti-Conte: Carlo Alvino lancia le accuse

Il Napoli di Conte ha ambizioni importanti per il futuro e può riuscire a gestire un campionato fino alla fine della stagione. Il campionato è molto lungo e ha moltissime difficoltà che la squadra di Conte dovrà affrontare, soprattutto dopo il decimo posto della passata stagione che ha lasciato macerie di ogni genere.

La sfida Scudetto è già partita e al momento sembra bisognerà lottare contro Inter, Atalanta, Lazio e Fiorentina anche se è chiaro che non sono da escludere Juventus e Milan e soprattutto non è detto che resteranno tutte in corsa come succede ora.

Il giornalista Carlo Alvino ha lanciato un’accusa provocatoria nei confronti delle avversarie del Napoli: ha svelato un piano anti-Conte.

Carlo Alvino annuncia la “lotta impari”: di cosa parla

Carlo Alvino ha parlato nel corso di ‘Terzo Tempo Calcio Napoli’ su Televomero svelando particolari accuse nei confronti delle avversarie del Napoli.

“C’è una partita in campo e una fuori”, ha sottolineato con forza il giornalista napoletano, svelando che “ci sono veleni, chiacchiere, e un condizionamento mediatico da parte di un potere che si oppone alla lealtà e all’onestà del Napoli”.

Con queste parole Carlo Alvino ha voluto sottilmente attaccare Beppe Marotta, presidente dell’Inter che a suo dire sa bene come gestire la pressione mediatica e come portarla a suo favore: “Mi fa più paura questo che la partita in campo. Marotta è molto bravo con i mezzi di comunicazione e dà molto fastidio il fatto che il Napoli viene inserito nelle squadre aiutate dagli arbitri”.