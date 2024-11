Napoli, operazione da 30 MLN: lo comprano a gennaio

Il Napoli è molto attivo sul fronte calciomercato e nella sessione di gennaio andrà a fare sicuramente un’operazione che potrà tornare molto utile ad Antonio Conte.

Il club sta valutando diverse piste in vista del nuovo anno. Perché la società vuole rinforzare la rosa del Napoli per il proprio allenatore praticamente in ogni reparto con l’andare avanti col tempo e per questo motivo che si approfitterà già della sessione di gennaio per provare a completare la giusta operazione che può favorire la corsa del club azzurro verso gli obiettivi stagionali.

Sono diversi i calciatori messi nel mirino dal Napoli che proverà a fare di tutto per andare a chiudere un colpo di mercato molto importante che possa aiutare Conte nelle scelte giornata dopo giornata. Allo stesso tempo però bisognerà anche fare delle uscite e ci sono diversi nomi indiziati.

Il Torino ha messo gli occhi su Simeone ma il Napoli non sembra avere nessuna intenzione di venderlo a gennaio, anche perché il suo sostituto Bonny (già bloccato) arriverebbe solo la prossima estate. Sono altri quindi i giocatori del club di De Laurentiis in uscita e presto si entrerà nel vivo delle trattative tra acquisti e cessioni.

Calciomercato Napoli, colpo da 30 milioni

Arrivano delle novità che riguardano le scelte di calciomercato del Napoli pronto a chiudere un colpo molto importante che può essere fatto già a gennaio, ma prima di un acquisto ci sarà chiaramente una cessione.

Dopo i colpi fatti in entrata in estate è difficile pensare che il Napoli continui a fare acquisti ma senza vendere giocatori. Per questo motivo c’è la volontà di prendere un difensore ma prima di fare cassa e ora c’è anche il nome del giocatore sacrificato, è Giacomo Raspadori.

Come rivelato dal Corriere dello Sport il calciatore del Napoli ha tanto mercato e ora il club azzurro è seriamente disposto ad ascoltare offerte e valutare la sua cessione a gennaio. Non c’è volontà di svenderlo però e per questo motivo, dopo essere stato acquistato per 35 milioni nel 2022 dal Sassuolo.

Il Napoli, quindi, chiederà comunque una cifra vicina ai 30 milioni per cedere Raspadori. Su di lui il concreto interesse da parte di Atalanta e Marsiglia, dove c’è De Zerbi che l’ha lanciato e consacrato ai tempi del Sassuolo. Il giocatore di recente ha rivelato di voler giocare di più e ora può arrivare l’occasione giusta.