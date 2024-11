Napoli, primo colpo di gennaio: c’è già la data dell’arrivo in città

Il Napoli è pronto a chiudere un acquisto nella prossima sessione di calciomercato di gennaio, ormai è certo che la società investirà per completare al meglio la rosa affidata ad Antonio Conte.

Svolta in arrivo per quanto riguarda quella che sarà la prossima sessione di mercato invernale di metà anno che permetterà ai club di intervenire con nuovi colpi che possono essere utili per affrontare il resto della stagione. Perché alcune società dovranno fare degli sforzi visti i tanti infortuni che ci sono stati, ma anche per sopperire a quelle che sono delle assenze che si sono registrate.

Adesso ci sono importanti notizie che riguardano quello che può accadere da un momento all’altro con un club che fa sul serio e vuole provare a lottare fino alla fine della stagione per i vertici del campionato di Serie A, stiamo parlando del Napoli che è pronto a chiudere nuovi acquisti e uno in particolare può arrivare subito.

Ci sono ora notizie di calciomercato molto importanti che riguardano la mossa del Napoli pronto ad accogliere subito quello che sarà il prossimo acquisto della società di De Laurentiis, il primo del nuovo anno 2025 che è imminente.

Calciomercato Napoli: primo acquisto del 2025

Non si tirerà indietro il presidente Aurelio De Laurentiis da quello che sarà un altro ed importante investimento per il suo Napoli. Già tanti i milioni spesi sotto la gestione Conte e presto potrebbero arrivare dei nuovi innesti già nella sessione di mercato di gennaio.

Perché il Napoli vuole rinforzarsi in alcuni ruoli e lo farà anche da subito approfittando di queste prossime settimane per trovare il giusto accordo e mettere subito a disposizione dell’allenatore quello che sarà il nuovo acquisto.

Il primo reparto da andare a rinforzare è quello di difesa e il Napoli fa sul serio per acquistare un nuovo calciatore in quel ruolo. Sono diversi i nomi in lista da diverso tempo già e tra questi ci sono Dragusin, Kiwior e Skriniar. Non sarà per niente facile, ma il Napoli vuole completare sempre di più la rosa e per questo motivo punta a comprarne uno subito.

Come ha rivelato l’esperto di mercato e giornalista Rai Ciro Venerato ai microfoni di Televomero il Napoli entro il 2 febbraio prenderà un difensore centrale, questa è una notizia praticamente certa secondo il collega. Il nome però ancora non è stato svelato.