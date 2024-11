Napoli, scambio con la Juve: accordo tra Manna e Giuntoli

Il mercato di gennaio può regalare grandi sorprese e occhio a quello che può essere un grande scambio che possono chiudere Napoli e Juventus da subito.

Arrivano novità di calciomercato molto importanti che possono cambiare già nelle prossime settimane il destino di due giocatori, su tutti ci sono due talenti delle rispettive squadre Juventus e Napoli che possono cambiare casacca da un momento all’altro.

Entrambi i club italiani che sono in lotta per le zone alte di classifica stanno cercando di portare avanti delle trattative per andare a rinforzarsi in diversi settori. Adesso però arrivano delle novità di calciomercato che riguardano le scelte dei due club per gennaio con Juve e Napoli che possono chiudere uno scambio.

Da tempo si parla dell’interesse che c’è da parte della Juventus in alcuni profili del Napoli e viceversa, per questo motivo che si valutano in maniera concreta quelli che possono essere degli indizi di calciomercato che possono portare alla chiusura dell’affare da un momento all’altro.

Calciomercato: scambio tra Napoli e Juventus

Perché nei due club a fare il mercato sono Giovanni Manna per il Napoli e Cristiano Giuntoli per la Juventus e i due hanno avuto la possibilità di lavorare un anno insieme e vantano ottimi rapporti. Per questo motivo ora le due società possono anche pensare di arrivare ad uno scambio.

Arrivano degli indizi molto importanti che riguardano quello che può accadere per quanto riguarda il futuro di due giocatori che non stanno trovando il giusto spazio nei rispettivi club, per questo motivo che ora Juventus e Napoli possono pensare di scambiare Fagioli e Raspadori.

La Juve segue da tempo con grande attenzione Raspadori e vorrebbe accontentare Motta prendendolo per rinforzare il reparto offensivo. Lo stesso vuole fare il Napoli per Conte a gennaio e c’è bisogno di migliorare la difesa ma anche il centrocampo, dove la squadra è un po’ corta. Per questo si pensa proprio a Fagioli.

La Juve può sacrificare Fagioli a gennaio per arrivare a Raspadori e il Napoli sarebbe interessato al giocatore italiano che è in uscita. Entrambi i giocatori hanno una valutazione di 30 milioni di euro. Al momento però c’è un forte interesse per entrambi dall’estero da parte del Marsiglia di De Zerbi che può pensare di puntare su di loro da subito.