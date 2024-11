Donnarumma torna in Italia, pronto lo scambio col PSG

Clamorosa indiscrezione di calciomercato che riguarda il futuro di Gigio Donnarumma pronto a tornare in Serie A e lasciare una volta e per tutte il PSG.

Si parla sempre tanto di quello che è il giovane portiere italiano andato via diversi anni fa dall’Italia per firmare con il Paris Saint Germain con un ricco contratto e provare a sposare un progetto che sembrava ambizioso dove hanno giocato i migliori nomi di sempre come anche Messi, Neymar, Mbappe e tanti altri.

Alla fine però il PSG non è riuscito ad arrivare alla tanto desiderata Champions League in questo modo e ora sta provando ad intraprendere un’altra strada. Per questo in molti sono andati via e si sta provando con Luis Enrique a costruire una squadra sempre più giovane, pronta e meno dispendiosa a livello economico. Ora anche il futuro di Gigio Donnarumma è a rischio.

Ecco che allora tornano di nuovo di moda le voci di calciomercato attorno a Donnarumma che fa sul serio e pensa di lasciare il PSG ora che il club francese ha bloccato le trattative per il suo rinnovo di contratto e deciso di puntare su un nuovo e giovane portiere.

Calciomercato: Donnarumma torna in Italia

Momento che può essere chiave quello del 2025 per il destino di Donnarumma che è in scadenza nel 2026 con il PSG e senza un nuovo contratto può andare via anche per una cifra molto bassa. Ci sono degli aggiornamenti che ora arrivano proprio su quello che può essere il futuro per il portiere italiano.

Ci sono delle notizie di calciomercato davvero importanti che riguardano Donnarumma che può lasciare il PSG e tornare in Italia, dove ci sono diverse squadre che possono pensare di puntare su di lui. In questi anni si è parlato tanto di Juventus, che alla fine ha puntato su Di Gregorio e un ritorno al Milan in caso di cessione di Maignan.

Adesso però si può andare a creare un clamoroso colpo di scena perché si valuta seriamente il ritorno di Donnarumma in Italia con Inter e Napoli che punterebbero a riportare il portiere della Nazionale nel nostro campionato.

Secondo quanto si legge su cm.com, il Paris Saint-Germain è pronto a darlo via nel 2025 e ci sarebbero fortemente interessate Napoli e Inter su di lui per cogliere l’occasione, così come anche la Roma. I prossimi mesi possono essere decisivi per il futuro del portiere nativo di Castellammare di Stabia.