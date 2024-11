Napoli, caso Kvaratkshelia: c’è l’annuncio di Antonio Conte

Kvicha Kvaratkshelia non starebbe vivendo il suo miglior momento da quando è in azzurro, al punto che sarebbe scoppiato un caso.

Il georgiano deve ritrovare quella scintilla che gli permetta di tornare ad incidere come l’anno dello scudetto, ma senza tranquillità e serenità è impossibile. Il 77 georgiano è infatti fortemente condizionato dalle voci sul rinnovo che lo riguarderebbero, e che starebbero facendo innervosire tifosi ed Antonio Conte, che nonostante tutto è comunque intervenuto in conferenza stampa parlando di Kvaratkshelia come uno dei giocatori più importanti della sua rosa, se non addirittura il più importante.

Nel corso della conferenza, poi, il salentino ha svelato un retroscena piuttosto importante sul georgiano, che ha permesso di fare chiarezza su alcuni dei suoi ultimi comportamenti.

Caso Kvaratkshelia: c’è l’annuncio di Conte

Cosa sta succedendo a Kvicha Kvaratkshelia? Al momento una risposta a questa domanda non esiterebbe, o meglio, c’è ma è come se non si volesse ammettere. Essenzialmente il georgiano sarebbe fortemente condizionato dalle voci sul suo rinnovo di contratto, che starebbero incidendo negativamente sulle sue prestazioni.

Nonostante i 5 gol in campionato, il 77 del Napoli non marca il tabellino in campionato da quasi un mese, troppo se consideriamo l’importanza che ricopre nelle partite della formazione di Antonio Conte. L’ultima partita contro la Roma, poi, è stato il manifesto del momento che sta vivendo Kvaratkshelia, un giocatore troppo nervoso che non riesce ad esprimersi al meglio, e che tutte le cose, anche più semplici, non gli riescono come invece dovrebbero.

In merito a questo caso è intervenuto questo pomeriggio in conferenza stampa Antonio Conte, che non ha fatto altro che cercare di spegnere ogni forma di polemica parlando del suo 77 come un giocatore giovane, volenteroso e che sta lavorando tanto per raggiungere quel livello che gli permetterebbe di entrare nella storia non solo del campionato italiano e del Napoli, ma proprio del calcio mondiale. A riportare le parole del salentino, fra le altre, tuttonapoli.net.

Conte svela un retroscena su Kvaratkshelia

In questa settimana si è parlato tanto della reazione di Kvicha Kvaratskhelia al momento della sostituzione contro la Roma. Il georgiano, visibilmente arrabbiato, ha inizialmente valutato la possibilità di andarsene direttamente negli spogliatoi salvo poi sedersi in panchina insieme ai suoi compagni di squadra.

In molti avevano iniziato a parlare di un caso, di una rottura tra il 77 ed Antonio Conte, sentenza emanata forse troppo presto è che stata immediatamente smentita dallo stesso salentino. In conferenza stampa, infatti, l’allenatore del Napoli ha motivato la reazione di Kvaratkshelia, dicendo che il ragazzo alla fine era arrabbiato con sé stesso per le due nitide occasioni da rete avute contro i giallorossi e che ha sprecato. La questione relativa al suo rinnovo, poi, è tutt’altro discorso sul quale potrebbero arrivare novità importanti già nelle prossime settimane.