Faccia a faccia Conte-Kvartaskhelia-Oriali: spunta tutta la verità

L’ultimo weekend di Serie A ha lasciato l’amaro in bocca a Khvicha Kvaratskhelia dopo la partita contro la Roma: c’è stato un faccia a faccia.

Al momento della sostituzione, la nona in Serie A in tredici partite giocate fino ad ora, il georgiano è sembrato estremamente nervoso e arrabbiato, sia per quello che era riuscito (e non era riuscito) a fare in campo sia con Antonio Conte. Tanto che è stato notato che stava per prendere direttamente la strada dello spogliatoio prima di andare ad accomodarsi in panchina. Questo gesto ha causato altro caos intorno a Kvaratskhelia, portando ad altre polemiche.

La stagione di Kvaratskhelia non è certamente semplice fino a questo momento ma non sta né giocando male né collezionando numeri negativi, eppure c’è sempre polemica.

Kvaratskhelia a colloquio con Conte e Oriali: le ultime

Le giocate di Kvaratskhelia sono sempre di alto livello e con il Napoli sta diventando sempre più importante anche in questa stagione, anche se la sua situazione sta diventando complicata.

L’ultima sostituzione per Kvaratskhelia ha causato non poche polemiche in casa Napoli. È stato sostituito 9 volte su 13 e per questo si è creato qualche disguido di troppo intorno alla sua figura, che è sempre stato centrale e sarà sempre al centro del progetto azzurro.

Secondo le ultime notizie di casa Napoli, c’è stato un faccia a faccia tra Kvaratskhelia, Conte e Oriali per chiarire la posizione dell’attaccante georgiano.

La verità sulla reazione di Kvaratskhelia

Le polemiche intorno a Kvaratskhelia sono diventate sempre più pesanti nell’ultimo periodo perché i tifosi lo vedono meno impattante rispetto agli ultimi due anni.

Secondo quanto riferisce Il Mattino, la reazione di Kvaratskhelia dopo la sostituzione contro la Roma ha portato al faccia a faccia tra il georgiano, Antonio Conte e Lele Oriali per capire se qualcosa non è andato e cosa può esserci stato di sbagliato.

“Ce l’avevo con me“, ha risposto Kvaratskhelia a Conte e Oriali, spiegando che il suo nervosismo è stato causato dalla prestazione positiva ma dalla mancanza del gol e della sua importanza in zona offensiva che non è stata sempre al top.

Cessione Kvaratskhelia: decisa la cifra dell’addio

A fine stagione è possibile la cessione di Kvaratskhelia dal Napoli, visto che la trattativa per il rinnovo è attualmente ferma e non si è ancora trovato l’accordo tra le parti, che sono ancora molto distanti. Tra Manna e Mamuka Jugeli ci sono stati vari incontri nell’ultimo anno e ce ne saranno altri entro la fine della stagione.

Se non dovesse arrivare l’accordo tra Napoli e Kvaratskhelia per il rinnovo si arriverà alla cessione. De Laurentiis parte da una cifra di 100 milioni ma sa che può accettarne anche 80.