Napoli, contatti con Osimhen: giocherà in un altro club italiano

Arriva la clamorosa indiscrezione di calciomercato che riguarda il futuro di Victor Osimhen che può cambiare maglia nel 2025 e giocare ancora in Italia, ma non nel Napoli.

Arrivano importanti notizie in merito a quello che può accadere in vista del prossimo anno, quando il contratto dell’attaccante nigeriano in prestito con il Galatasaray per questa stagione terminerà e dovrà fare ritorno a Napoli, ma sarà solo per un periodo di tempo molto breve.

Perché il Napoli e Osimhen già sanno che il prossimo anno le strade dovranno separarsi con la volontà da parte del club azzurro di monetizzare il più possibile provando a vendere il giocatore per circa 75 milioni di euro, che è la cifra della nuova clausola rescissoria inserita nel contratto firmato pochi mesi fa con scadenza nel 2027 prima del prestito con il Galatasaray.

Adesso dovrà fare un grande lavoro il suo agente cercando di trovare la migliore sistemazione possibile per Osimhen sotto tutti i punti di vista, dal progetto sportivo fino a quello economico, considerando che con il Napoli il giocatore guadagna 12 milioni di euro a stagione.

Calciomercato Napoli: comprano Osimhen in Italia

Anche con il Galatasaray continua a segnare tanto Osimhen nel campionato turco e anche in Europa League, per questo motivo he ora si fa sempre più acceso l’interesse da parte di alcuni club nei suoi confronti da parte di tutte le migliori squadre d’Europa.

A seguire e monitorare con attenzione questa situazione legata a Osimhen sono diversi club e ci sono soprattutto squadre come anche in Italia che hanno provato già in estate a fare dei sondaggi per lui. Perché il nome del bomber nigeriano piace tanto anche al Milan e alla Juventus dove c’è Giuntoli che l’ha portato dal Lille proprio in azzurro anni fa.

Adesso arriva la clamorosa notizia rivelata da Enrico Camelio, giornalista di TvPlay, che ha spiegato quello che può accadere in vista della prossima sessione di calciomercato estiva del 2025 con Osimhen e la Juventus.

Secondo il giornalista, infatti, sarebbe vivo l’interesse del club bianconero che fa sul serio per l’attaccante. Infatti, la Juventus starebbe portando avanti quello che può essere un tentativo per comprare Victor Osimhen dal Napoli e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta già parlando con i procuratori dello stesso Osimhen. Di mezzo però potrebbe esserci De Laurentiis che non ha nessuna intenzione di venderlo ai rivali.