Insigne torna a Napoli: le foto sui social affianco a Conte

Una nuova foto di Insigne a Napoli: sui social c’è lo scatto con Antonio Conte. Ecco il ritorno a sorpresa dell’ex capitano che ha ricevuto già l’abbraccio dei suoi tifosi.

Importanti novità sul futuro di Lorenzo Insigne, che torna a Napoli insieme alla sua famiglia.

L’immagine, che immortala l’attaccante insieme a Conte, fa subito il giro del web e riceve migliaia di like su Instagram. Una conferma indiretta sul legame indissolubile che c’è, ancora oggi, fra l’ex capitano e i colori azzurri.

Napoli è nel cuore di Lorenzo Insigne che, nonostante l’addio rumoroso di qualche stagione fa, non ha mai dimenticato le sue origini e la maglia azzurra. La vittoria dello Scudetto, arrivata l’anno dopo il suo trasferimento in Canada, è stato accolto con successo anche dall’ex capitano che di sicuro avrebbe voluto partecipare a quei festeggiamenti.

Il passato ormai è alle spalle, adesso a 33 anni la storia di Insigne è cambiata. L’esperienza in Canada, di sicuro, ha migliorato il giocatore anche se dal punto di vista tecnico la sua squadra non ha raggiunto grandi risultati.

Il ritorno a Napoli di Insigne ha stuzzicato la fantasia dei tifosi, in vista anche dell’apertura del mercato di gennaio.

Novità su Lorenzo Insigne: i motivi del ritorno a Napoli dell’ex Capitano

In una recente intervista, rilasciata ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Lorenzo Insigne ha parlato dell’eventuale ritorno a Napoli alla corte di Antonio Conte.

“A Napoli non posso dire di no, se dovesse chiamare Conte di sicuro mi farei trovare già a Castel Volturno”.

Una battuta scherzosa da parte dell’attaccante che conferma, però, il sogno di Insigne di tornare a vestire la maglia del Napoli. L’immagine di quest’oggi, al murales di Maradona insieme alla sagoma di Conte, è una nuova conferma sul desiderio dell’ex capitano che in cuor suo vorrebbe tornare in Italia.

L’immagine di Insigne ai Quartieri Spagnoli e la visita al Murales di Maradona

Una tappa obbligata per Lorenzo Insigne a Napoli, la visita al Murales di Maradona. Approfittando del ritorno in città, per le vacanze dopo la fine del campionato in America, l’ex capitano ha avuto la possibilità di riavvicinarsi alla passione del popolo azzurro, visitando uno dei luoghi più significativi del tifo napoletano.

Attraverso una IG Stories ha immortalato questo momento, con foto e video che hanno catturato l’attenzione anche dei tifosi che hanno avuto la possibilità di rivedere l’ex attaccante che di sicuro tornerà in Canada per preparare l’inizio della nuova stagione con il Toronto.