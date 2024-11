Si sblocca Dorgu: il Lecce accetta lo scambio

Tante le squadre che puntano forte sull’acquisto di Patrick Dorgu già nella prossima sessione di calciomercato di gennaio ma il Lecce vorrebbe evitare una sua partenza a metà stagione.

L’obiettivo del club pugliese è quello di raggiungere la salvezza in questo campionato e per questo motivo che bisognerà provare a tenere tutti i migliori giocatori in rosa e Dorgu è proprio uno di quelli che può fare la differenza. Adesso ci sono novità sempre più importanti in merito alla scelta del club di puntare su di lui ancora un po’.

Tante le squadre che si sono interessate a Dorgu che vorrebbero provare il grande colpo per il talento classe 2004. Il terzino mancino di spinta capace di giocare anche in attacco si sta confermando sempre di più un valore aggiunto in Serie A e adesso ci sono delle nuove squadre che straniere che ci pensano.

Tanto interesse su Dorgu in Italia con Napoli e Milan su tutti che ci pensano, ma ora anche club di Premier League fanno sul serio per il giocatore del Lecce che vorrebbe tenerlo almeno fino alla prossima estate. Occhio però a quella che può essere un’operazione anticipata già nel prossimo mese.

Calciomercato: comprano Dorgu con uno scambio

Arrivano aggiornamenti che riguardano il futuro di Dorgu che nel 2025 lascerà il Lecce e ora bisognerà capire se lo farà già nel mercato di gennaio o in vista della prossima estate. Tanti i club che seguono il giocatore che è tra i primi obiettivi anche del Napoli.

Come rivelato dal Corriere dello Sport c’è un forte interesse da parte del Napoli per Dorgu che piace tanto a Conte e lo vorrebbe anche da subito in rosa. Intanto, ci sono delle novità che possono portare alla svolta di questa trattativa con il Lecce che può dare l’ok.

Secondo le ultime notizie che arrivano dal quotidiano, c’è un giocatore che per il mercato di gennaio è considerato il primo vero obiettivo del Lecce e si tratta di Alessio Zerbin, calciatore del Napoli che Giampaolo vuole nel suo 4-3-3 per cercare la salvezza.

Il Napoli sembra intenzionato a dare il via libera per il prestito di Zerbin al Lecce e vedremo se nell’affare può rientrare Dorgu da subito o comunque il Napoli visti i buoni rapporti potrebbe strappare un’opzione per avere la precedenza in estate per concludere l’affare.