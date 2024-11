Spalletti risponde a Conte: complica i piani del Napoli

L’ex allenatore della SSC Napoli e oggi commissario tecnico della Nazionale Luciano Spalletti ha risposto ad Antonio Conte e complicato i piani del club con le sue ultime dichiarazioni.

Molte dichiarazioni nelle ultime ore e dopo le parole di Conte in conferenza stampa sono arrivate anche quelle di Luciano Spalletti che ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss. L’ex e l’attuale allenatore del Napoli in questo momento si ritrovano a doversi fare la ‘guerra’ per quello che è un calciatore azzurro.

Non una situazione semplice quella che si è venuta a creare in casa Napoli dove c’è un’aria molto particolare da dover chiarire presto perché sono diverse le questioni che andrebbero risolte per il futuro di un giocatore del club azzurro. Ognuno punta a tirare acqua al proprio mulino e per questo motivo che adesso la situazione si è un po’ spaccata tra le parti.

Napoli, Spalletti risponde a Conte

A parlare è stato proprio Luciano Spalletti in queste ore con il ct della Nazionale dell’Italia che ora deve pensare a quello che è il bene della propria Nazionale italiana che sta provando a ripartire. L’ex allenatore del Napoli però in questo caso non ha speso parole che possono aver fatto felice il club e il suo collega Antonio Conte.

Proprio negli ultimi giorni ci sono state le dichiarazioni di Giacomo Raspadori che ha raccontato ai microfoni della Nazionale di avere voglia di giocare di più, ma in questo momento nel Napoli non gli è concesso tutto questo e per questo si è parlato di un suo possibile addio già a gennaio.

A rispondere a queste dichiarazioni però è stato Antonio Conte che ha raccontato di non avere nessuna intenzione di vendere Raspadori a gennaio e di rinforzare i propri rivali con un giocatore delle sue qualità, allo stesso tempo però capisce che al momento in casa Napoli è difficile togliere posto a quelle che sono le prime scelte.

Ora però a parlare è stato anche Luciano Spalletti che non ha spezzato una lancia a favore del Napoli ma di Raspadori. Perché il ct della Nazionale dell’Italia punta molto su Raspadori e ha spiegato che il calciatore in questo momento ha ragione che ha bisogno di giocare per mostrare le sue qualità. Vedremo come andranno le cose e cosa accadrà in vista del prossimo futuro per il giovane attaccante.