Calciomercato Napoli: il prossimo acquisto arriva dalla Juve – SKY

In vista del mercato di gennaio, Conte guarda in casa Juventus. Il tecnico dei bianconeri ha messo nel mirino il bianconero, che è pronto a lasciare Torino a causa del rapporto poco idilliaco con Thiago Motta.

Una grossa opportunità per il Napoli che con questo acquisto può alzare l’asticella in quella zona di campo, considerata da Conte un vero e proprio tabù. Il tecnico, infatti, ha chiesto ai suoi dirigenti di prendere dei nuovi giocatori nel mercato di gennaio 2025.

Tra i profili monitorati c’è anche quello dello juventino, che è ai ferri corti con Thiago Motta.

Una situazione che potrebbe favorire gli azzurri, che potrebbero chiudere l’affare ad un costo relativamente basso.

Il mercato di gennaio è sempre particolare. Tante società, infatti, devono fare i conti con i bilanci ed è per questo che non si sbottonano più di tanto riguardo i colpi in entrata. Il Napoli, sotto questo punto di vista, è una delle rare eccezioni visto che ha la disponibilità finanziaria per portare a termine alcuni acquisti anche in prospettiva futura.

De Laurentiis, su questo, non si è mai tirato indietro visto che anche lo scorso anno investì tanti milioni di euro per un colpo in prospettiva, che alla fine così non si è rivelato, come Ngonge.

Quest’anno, la sensazione, è che alla fine il club azzurro farà qualcosa soprattutto in difesa. Conte, infatti, ha chiesto a Manna l’acquisto di un centrale difensivo, un vice Di Lorenzo ed anche una valida alternativa a Olivera, visto che Mazzocchi e Spinazzola non convincono del tutto l’allenatore. A ciò, c’è il grande lavoro scouting da parte del direttore sportivo che sta monitorando alcuni giovani talenti anche in vista della prossima estate.

La sorpresa più di tutte, però, è il possibile arrivo al Napoli del capitano della Juventus che è in rotta con la società e Thiago Motta.

Calciomercato: chi sarà il possimo acquisto del Napoli a gennaio?

Secondo le ultime notizie, riportate dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il Napoli ha messo gli occhi sul difensore della Juventus Danilo.

L’affare può decollare proprio a causa del rapporto fra il brasiliano e il tecnico della Vecchia Signora. Resta però l’incognita riguardo la valutazione e la richiesta d’ingaggio da parte dell’ex Manchester City, che può giocare sia da terzino destro che come centrale difensivo.

Calciomercato Napoli: interesse per Danilo

In vista del mercato di gennaio, il Napoli ha aggiunto nella propria lista mercato Danilo. Il calciatore, non più al centro del progetto tecnico della Vecchia Signora, può salutare da subito nel caso in cui in bianconero arrivasse un sostituto all’altezza.

Il Napoli di Conte è alla finestra per Danilo, che ha già dato il suo assenso all’eventuale approdo in azzurro. Resta l’incognita riguardo la risposta della Juventus. Giuntoli che potrebbe approfittare di questo interesse per tentare di portare alla Juve Raspadori, che è uno dei giocatori più apprezzati dal dirigente juventino. Un intreccio di mercato che può andare in scena a gennaio, con l’asse Napoli-Torino che potrebbe regalare grandi emozioni.