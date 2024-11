Il “nuovo Immobile” lo prende il Napoli: colpo dalla Serie C

Ci sono delle novità riguardo il futuro del Napoli che è pronto a pescare un nuovo colpo in Serie C. Nel mirino di Manna c’è il nuovo Ciro Immobile, ecco tutti i dettagli.

La città d’origine è quella lì. Il ruolo anche. La speranza è che in futuro possa realmente arrivare ai livelli dell’ex capitano della Lazio, attualmente in Turchia al Besiktas. La strada da fare è tanta ma l’inizio di stagione, del giovane di Torre Annunziata, ha sopreso tutti, anche il Napoli che attraverso i suoi scout si è mosso per andarlo a vedere da vicino.

C’è un altro giovanissimo nel mirino degli azzurri che seguono il mercato italiano a 360 gradi. Gli osservatori hanno pescato il giocatore in Serie C. Adesso bisogna capire le intenzioni da parte della società che ha la possibilità di anticipare la concorrenza e prendere il 19enne che ha già esordito nella Nazionale italiana Under 20.

L’idea di acquistarlo, e lasciarlo in prestito nel suo attuale club di appartenenza, stuzzica e non poco la fantasia di Manna che intende portare in azzurri tantissimi giovani di prospettiva.

Calciomercato Napoli: chi vuole prendere il Napoli in attacco?

Secondo le ultime notizie di calciomercato.com, Manna è rimasto impressionato dalle qualità del giovane attaccante di proprietà del Benevento che in questa prima parte di stagione ha messo in evidenza le qualità del bomber di Torre Annunziata.

Sulle orme di Ciro Immobile, Mario Perlingieri sta facendo sognare la piazza sannita: con 5 gol e 3 assist in 13 partite, è uno dei protagonisti della squadra di mister Auteri che è attualmente alla guida del campionato di Serie C, girone C.

Il futuro è tutto da scrivere per il bomber che è stato già attenzionato da Manna che è pronto a fare un investimento per portare a Napoli Perlingieri in vista della prossima stagione. L’idea è quella di bloccarlo già a gennaio, per evitare la concorrenza di altre società in vista dell’estate.

Chi è Perlingieri, il talento del Benevento nuovo obiettivo del Napoli?

19 anni, Perlingieri ha il contratto in scadenza a giugno 2028. Alla sua prima stagione tra i professonisti ha impressionato gli addetti ai lavori che l’hanno già definito il nuovo Ciro Immobile.

Attaccante moderno, di buona velocità, attacca bene la profondità e grazie alla sua abilità semina le difese avversarie. Adattabile anche come seconda punta, sta facendo la differenza in Serie C e diverse società di Serie A, come Monza e Napoli hanno già iniziato a seguire da vicino Perlingieri che è pronto al grande salto.