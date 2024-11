Calciomercato Napoli: sfida all’Atalanta per un talento brasiliano

C’è un altro giovane talento nel mirino del Napoli. Ecco le ultimissime notizie di mercato che riguardano il brasiliano di proprietà del Santos che è un obiettivo anche dell’Atalanta.

Sfida tutta italiana per il calciatore, che in questa stagione ha totalizzato 21 presenze con la maglia del Santos. Il diciannovenne è considerato uno dei migliori prospetti del calcio brasiliano ed è per questa ragione che società come Napoli e Atalanta l’hanno messo nel mirino per gennaio.

L’obiettivo dei due club è quello di anticipare la concorrenza e mettere le mani su un futuro crack che in Europa può trovare la sua definitiva consacrazione. Ecco tutti i dettagli anche sui costi di questa operazione con Manna pronto a beffare il suo collega d’Amico per portare a Napoli il calciatore.

E’ il giornalista, esperto di mercato, Nicolò Ceccarini, a fare il punto della situazione sul portale tmw, riguardo il possibile colpo sudamericano da parte del direttore sportivo Manna che sta cercando di portare a Napoli un giovane talento di grande prospettiva.

Si tratta di un 2005 che ha mosso i primi passi nel calcio professionistico con la maglia del Santos, una delle società più importanti del Brasile. Il calciatore può essere un jolly per la retroguardia azzurra con la possibilità di lasciarlo crescere con calma e farlo ambientare nel migliore dei modi in Italia.

L’operazione ha dei costi particolari con l’Atalanta che è l’altra pretenente pronta ad anticipare tutti per il giovane calciatore. Servirà, dunque, tempo e pazienza da parte di Manna che conta di chiudere l’affare.

Quale giovane sudamericano vuole il Napoli per gennaio?

Alla ricerca di giovani talenti per la prossima stagione, già nel mercato di gennaio a Napoli potrebbe arrivare qualche altro calciatore di prospettiva.

Oltre all’idea di prendere un difensore dell’Ajax, Manna sta pensando anche al sudamericano che ha mostrato il suo valore con la maglia del Santos in Brasile.

Si tratta del centrale Jair Cunha, classe 2005, che è entrato nella lista mercato del Napoli. Il calciatore è nel mirino anche di altre società: ecco quali.

Calciomercato: su Jair Cunha Napoli, Atalanta e Porto

C’è tanta concorrenza per il difensore del Santos Jair Cunha. Secondo il portale GloboEsport, c’è anche il Porto sul difensore classe 2005. Addirittura, i portoghesi si sarebbero spinti in avanti con una proposta ufficiale fatta arrivare al club brasiliano.

Sul piatto, infatti, ci sarebbero 12 milioni di euro più 3 di bonus oltre all’inserimento della contropartita Wendel Silva, che già si trova in prestito al San Paolo.