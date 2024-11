Napoli, l’Ajax ha detto sì: pronta la firma

Si credeva che il calciatore potesse essere un nuovo rinforzo per il Napoli di Antonio Conte a gennaio, ma invece così non sarà.

Stando alle ultime notizie, infatti, nonostante l’insistenza del Napoli, il talento ha optato per un’altra soluzione, quella decisamente più succulenta. Ovviamente è piuttosto prematuro parlare di affare fatto, fino a quando sarà nelle sue possibili è giusto che il club partenopeo cerchi di entrare in corsa per il ragazzo, ma l’impressione è che oramai sia stata intrapresa una strada piuttosto precisa, con meta finale la Spagna.

Salvo incredibili colpi di scena, dunque, a partire dal prossimo calciomercato invernale il giocatore sarà protagonista in Liga, ed in Europa, con la maglia di una delle squadre più importanti e celebrate al mondo.

C’è il sì dell’Ajax per gennaio

Non ottime novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli. Stando alle ultime notizie, infatti, Antonio Conte potrebbe vedersi sfumare la possibilità di avere in rosa a partire da gennaio uno dei giocatori più forti, in prospettiva, nel suo ruolo. Il salentino starebbe monitorando il ragazzo da mesi, al punto che avrebbe iniziato anche personalmente a lavorare su quest’operazione, ma la missione potrebbe presto fallire.

L’esterno sarebbe infatti finito nel mirino di un’altra grande d’Europa, che per status e competizioni stagionali (fa la Champions League), attirerebbe di più rispetto al Napoli. Parlare di affare fatto è ancora piuttosto prematuro, e lo conferma il fatto che il club di De Laurentiis non sarebbe stato del tutto tagliato fuori (ancora), ma l’impressione è che oramai sia troppo tardi, che una decisione, il ragazzo, alla fine sembrerebbe averla presa.

Stando infatti a quanto riportato dal collega Ekrem Konur sui propri profili social, Devyne Rensch potrebbe essere un nuovo rinforzo del Barcellona di Hansi Flick per il prossimo calciomercato invernale. Il club blaugrana starebbe monitorando l’esterno dell’Ajax tanto quanto il Napoli, al punto che potrebbe nell’arco di qualche settimana compiere anche una prima mossa.

Non solo la Spagna: potrebbe finire addirittura altrove

Devyne Rensch è oramai un obiettivo dichiarato tanto del Barcellona quanto del Napoli, ma tra i due litiganti, alla fine, a goderne potrebbe essere il terzo. Stando alle ultime notizie, infatti, l’esterno dell’Ajax sarebbe finito anche nel mirino del Liverpool, considerato il fatto che Arne Slot è un suo grande estimatore, sin da quando allenava il Feyenoord e lo affrontava in Eredivisie.

Le soluzioni per un futuro lontano dall’Olanda dunque non mancano, adesso Rensch non deve fare altro che scegliere la sua prossima esperienza in carriera, con Napoli che potrebbe farla franca, anche se non sembrerebbe essere ad oggi la preferita.