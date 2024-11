Calciomercato Napoli, contatto diretto Conte-Barcellona per un top player

Il calciomercato del Napoli riserva sempre delle sorprese clamorose per i tifosi: è stato svelato un contatto diretto tra Conte e il Barcellona.

Il Napoli vuole crescere e migliorare e sa bene che per farlo ha bisogno di non perdere i suoi uomini migliori e di provare ad acquistarne altri di altissimo livello. Antonio Conte ha ripetuto a più riprese che la rosa attuale è già a un buon livello ma non ha tutte le carte in regola per lottare alla pari con le altre big del campionato di Serie A e tantomeno con le grandi d’Europa.

In estate sono arrivati colpi importanti e a gennaio potrebbe esserci qualche altra mossa ma intanto spunta un contatto tra Conte e il Barcellona per un top player.

Calciomercato Napoli: contatto Conte-Barcellona

Il Napoli va migliorato in tutti i reparti. Conte, De Laurentiis e Manna si sono dati tre anni di tempo per portare la squadra a un livello molto alto e intanto proveranno a lottare con tutti gli altri club per arrivare a vincere trofei importanti.

Il Napoli di Conte ha ambizioni importanti ma il tecnico è ben consapevole che non tutti i calciatori della rosa attuale resteranno anche in futuro. C’è stato e ci sarà l’interesse dei top club europei per molti di loro e trattenerli tutti sarà pressoché impossibile.

Secondo le ultime notizie di mercato che riguardano il Napoli, c’è stato un contatto diretto tra Conte e il Barcellona per un top player qualche mese fa.

Barcellona su Lobotka: “no” secco di Conte

Il Corriere dello Sport ha rivelato un retroscena di mercato molto importante che riguarda Antonio Conte e la sua voglia di vincere a Napoli il prima possibile. È ben noto il forte interesse del Barcellona nei confronti di Stanislav Lobotka e il corteggiamento della passata estate.

Ebbene è stato proprio Antonio Conte a “intromettersi” nella trattativa e a bloccare qualsiasi affondo concreto dei blaugrana. Per il tecnico leccese Lobotka è incedibile e ha deciso di evitare ogni tipo di accordo tra le parti per non perdere uno dei suoi calciatori migliori.

Lobotka è centrale nel progetto del Napoli e solo a fine stagione si inizierà nuovamente a ragionare sul suo futuro. Lui in primis ha ribadito di trovarsi molto bene al Napoli e in città ma che sognerebbe di vivere un’esperienza in unp dei top club mondiali.

Cessione Lobotka in estate: le cifre

Le possibilità che Lobotka resti al Napoli anche nella prossima stagione ci sono ma non è una certezza assoluta. Anzi. Il Barcellona pare intenzionato a voler fare un nuovo tentativo per il centrocampista slovacco e questa volta vuole mettere sul piatto un’offerta irrinunciabile, per il club e per il calciatore.

Il Napoli cederebbe Lobotka solo di fronte a 25-30 milioni di euro. È nel suo prime assoluto e per questo c’è bisogno di un’offerta irresistibile per l’addio definitivo: e in quel caso il sostituto sarebbe Billy Gilmour.