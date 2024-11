Problema Napoli-Lobotka: è successo prima dell’Inter

Il Napoli non se la passa benissimo senza il suo Lobotka, nonostante l’apporto dato comunque da Gilmour durante la sua assenza.

Perché malgrado le buone prestazioni dello scozzese, lo slovacco resta un elemento imprescindibile e per certi tratti lo si è visto anche nelle partite che il Napoli è riuscito a portarsi a casa, nel risultato ottenuto ad esempio anche a Milano, contro i rossoneri.

Il ritorno di Lobotka contro l’Inter è la data che lo slovacco ha cerchiato nel calendario, ma bisogna far attenzione. Perché spiegano da Il Mattino che c’è un problema, proprio nel giorno di vigilia di Inter-Napoli in quello che è successo con lo slovacco che avrebbe spiazzato il Napoli, nella notizia emersa nel corso dei giorni che anticipano appunto quella che è la sfida a San Siro tra Inzaghi e Conte, tra Inter-Napoli, che sa di “fetta” importante per lo Scudetto.

Problema con Lobotka: è successo prima di Inter-Napoli

Scaccia le brutte notizie, ci prova Antonio Conte. Nella conferenza stampa ha riportato il Napoli nella convinzione di potercela fare contro l’Inter, dopo aver ammesso la superiorità dell’Atalanta dopo la pesante sconfitta in casa, al Diego Armando Maradona, mostrando tutto il suo dispiacere.

Ma affronta la realtà Antonio Conte, lo fa con schiettezza. Quella che porta a sottolineare, quando ancora c’era in campo Lobotka, dell’importanza dello slovacco, che torna sì a disposizione del Napoli, anche se è da capire se poi giocherà o meno contro l’Inter.

Tutto è ancora in dubbio. Tutto o quasi, perché poi in Slovacchia e l’ex allenatore del Napoli, non ha poi così dubbi, avendolo convocato.

Problema prima dell’Inter: cos’è successo con Lobotka

Secondo quanto svelato da Il Mattino, la verità è che il Napoli non avrebbe preso bene la convocazione di Ciccio Calzona, per la Slovacchia, su Stanislav Lobotka. Il Napoli che, per evitare complicazioni, aveva deciso di tenerlo sotto osservazione. E invece non solo non ha giocato per gli azzurri nel corso delle ultime settimane, si trova pure costretto a perderlo per almeno 10 giorni, durante il corso della sosta per le Nazionali. Stessa sosta che fu fatale – l’ultima – e che mise KO il centrocampista slovacco.

Lobotka, al Napoli non è piaciuta una cosa: la rivelazione

Avrebbe gradito il Napoli una mancata convocazione su Lobotka, proprio al fine di farlo recuperare al 100%. Spera nel buonsenso il club azzurro, a questo punto. Mandando Lobotka in Slovacchia e con Ciccio Calzona che ha un legame comunque importante con l’ambiente Napoli, visti i trascorsi storici, si augura il Napoli che non “spremerà” Lobotka che sta appena rientrando dal suo infortunio. Si augura il Napoli, in ogni caso, di vederlo al 100%, magari già nella sfida contro l’Inter.