Esclusione eccellente contro l’Inter: Conte cambia ancora il Napoli

Vincere contro l’Inter permetterebbe al Napoli di Antonio Conte di mandare un ulteriore segnale a rivali e campionato.

Per questo motivo l’allenatore salentino ha intenzione di tornare a San Siro contro la sua ex squadra con il miglior 11 possibile, non però senza qualche incredibile novità di formazione. Per stupire e prendere alla sprovvista Simone Inzaghi, Conte starebbe pensando ad una formazione titolare non proprio inedita, ma con un nome diverso rispetto a quello che ci si aspettava di vedere in campo contro l’Inter.

Al momento si tratterebbe essere di una mera supposizione, ma in questi giorni di preparazione a Castelvolturno il tecnico partenopeo l’ha provato più spesso con i titolari, a conferma del fatto che a San Siro potrebbe scendere proprio lui in campo dal primo minuto.

Napoli, esclusione eccellente contro l’Inter

Coraggio ed intraprendenza. Sono questi i motti che Antonio Conte sta utilizzando in questa sua avventura al Napoli. C’è da dire che il salentino sta mantenendo fede ai significati di queste due parole, anche perché ogni settimana trova un qualcosa di nuovo che permettere alla formazione partenopea di essere più consapevole dei propri mezzi, ma soprattutto anche più forte.

Non importa la partita e l’avversario, il processo è lungo ed è giusto che si metta sempre mano alla creatività, perché un domani questa darà i risultati sperati e tornerà utile. Adesso, fra poco più di 24 ore, il Napoli affronterà l’Inter di Simone Inzaghi a San Siro, in una sfida scudetto che fino a qualche mese fa era impronosticabile. Con coraggio ed intraprendenza, per l’appunto, Antonio Conte se la sta arrivando a giocare da primo in classifica, posizione che gli permetterà di alzare un po’ e cambiare ancora una volta formazione.

Stando a quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, infatti, tra le file del Napoli ci sarà un’esclusione eccellente, quella di Stanislav Lobotka, che recuperato dall’infortunio muscolare che l’ha tenuto fermo nelle ultime settimane, siederà in panchina per lasciare spazio, ancora una volta, a Billy Gilmour.

Verso Inter-Napoli: le scelte di Antonio Conte

È esagerato dire che quella contro l’Inter sarà una partita da dentro o fuori, ma che sia importante per il Napoli ed il suo percorso verso lo scudetto è sotto gli occhi di tutti. Per questo motivo Antonio Conte ha intenzione di puntare sui suoi giocatori più in forma, al punto da doverne lasciare fuori alcuni altrettanto importanti, proprio come Stanislav Lobotka.

A fronte di questo, dunque, stando a quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, le scelte del salentino sembrerebbero essere piuttosto scontate, visto che si opterà nuovamente per un 4-3-3 con Meret in porta, prossimo al rinnovo, linea difensiva composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera, Anguissa, Gilmour e McTominay sulla linea di centrocampo, con Kvaratskhelia e Politano ai lati del grande ex della partita: Romelu Lukaku.