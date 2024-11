Accordo raggiunto, firma subito con il Napoli: cifre e dettagli

Dopo mesi e mesi di trattative le parti sembrerebbero aver finalmente trovato una quadra su un accordo che sembrava essere impossibile da raggiungere.

Stando alle ultime notizie, infatti, il calciatore dovrebbe addirittura firmare nelle prossime ore con il Napoli, per la felicità di Antonio Conte che nel corso di questo periodo ha da dietro le quinte lavorato per cercare di facilitare il lavoro alla dirigenza con la sua influenza. Il salentino sembrerebbe essere riuscito in questo suo intento, anche perché proprio nelle scorse ore le parti avrebbero discusso gli ultimissimi dettagli di un contratto che confermerà l’importanza del ragazzo all’interno del progetto tecnico del Napoli.

Firma subito con il Napoli, accordo raggiunto

Antonio Conte sta costruendo il Napoli a sua immagine e somiglianza, ed il rendimento che sta avendo la formazione partenopea ne è la più lampante dimostrazione. Il salentino sta insistendo tanto su questa cosa, al punto che starebbe anche guidando la dirigenza in ambito di calciomercato e rinnovi.

Basti pensare che proprio nel corso di questi mesi il tecnico avrebbe spinto per una firma di un giocatore che a detta di molti non sarebbe da Napoli, ma che per lui rappresenta essere invece uno dei pilastri della sua formazione titolare. Alla fine Manna e De Laurentiis hanno deciso di dare ascolto ad Antonio Conte, spingendo per la firma di questo calciatore che stando alle ultime notizie sembrerebbe essere oramai scontata, visto che tutte le parti in causa, proprio nelle scorse ore, si sarebbero accordate discutendo gli ultimissimi dettagli di questo nuovo contratto.

Secondo quanto riportato dal collega Matteo Moretto per gli amici di SOS Fanta, è fatta per il rinnovo di Alex Meret con il Napoli. Nelle ultime settimane si sarebbe parlato di alcune difficoltà che sono state alla fine superate, complice anche la forte volontà del ragazzo di continuare a difendere la porta azzurra sotto la guida Conte.

Accordo verbale col Napoli: cifre e dettagli

Alex Meret rinnoverà con il Napoli. Matteo Moretto ha riportato che le parti hanno trovato un’intesa di massima, con le firme sul contratto che dovrebbero arrivare nei prossimi giorni.

Il collega ha anche svelato alcuni dettagli importanti dell’accordo, scrivendo che Meret prolungherà con il Napoli per altri due anni, più uno opzionale, a 2 milioni di euro netti a stagione più bonus. Un rinnovo importante che conferma il valore dell’estremo difensore negli equilibri della rosa partenopea ed agli occhi di Antonio Conte, nonostante venga troppo spesso preso di mira da tifosi ed addetti ai lavori pre prestazioni non decisamente all’altezza della aspettative che si hanno su di lui.